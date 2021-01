Накануне вечером, 18 января, суд приговорил активиста движения «Стоп БашРТС» Альберта Рахматуллина к 10 суткам задержания. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

Photo: ВКонтакте Альберт Рахматуллин — 10 суток ареста! Ничего страшного! Отсижу и снова в бой! Наше дело правое, враг будет разбит! Нет коммунальному грабежу! сообщил мужчина. Напомним, активиста задержали накануне утром. После того, как у Дома правительства во время оперативного совещания состоялся митинг местных жителей, которые возмущены высокими ценами за отопление.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter