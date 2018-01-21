В Башкирии два собутыльника пойдут под суд за кусок мяса овцы на суп

По предварительной версии, украсть овцу братья решили в ходе пьянки, потому что им неожиданно захотелось супа. Воспользовавшись отсутствием соседа, братья проникли в его сарай, вытащили овечку через окно и тут же во дворе разделали ее. Забрав часть туши, они скрылись, оставив большую часть мяса местным собакам. Их похищенного мяса подозреваемые сварили суп, который успели съесть. Свою вину они признали.