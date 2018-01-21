В Башкирии два собутыльника пойдут под суд за кусок мяса овцы на суп
Сегодня, 09:30ОбществоРустэм БашкирцевФото: ветеринария.рф
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Печально закончилась очередная пьянка для двух братьев из Янаульского района Башкирии 44 и 57 лет. Они украли овцу у своей соседи, сварили из части туши суп и съели его. Однако хозяин овцы обратился в полицию.
Как сообщает пресс-служба МВД Башкирии, кража произошла в деревне Верхняя Барабановка.
По предварительной версии, украсть овцу братья решили в ходе пьянки, потому что им неожиданно захотелось супа. Воспользовавшись отсутствием соседа, братья проникли в его сарай, вытащили овечку через окно и тут же во дворе разделали ее. Забрав часть туши, они скрылись, оставив большую часть мяса местным собакам. Их похищенного мяса подозреваемые сварили суп, который успели съесть. Свою вину они признали.
- По факту кражи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ, - сообщили в МВД республики. - Задержанные находятся под подпиской о невыезде.
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