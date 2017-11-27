В Башкирии ранее судимый мужчина избил собутыльника и украл его смартфон
Сегодня, 10:04ПроисшествияЗлата Зукович
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На нападавшего заведено уголовное дело по факту грабежа.
24-летний житель Мелеузовского района Башкирии избил 35-летнего хозяина дома, с которым пил алкоголь, а после отобрал у него телефон, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Выяснилось, что накануне вечером компания из семи человек вместе распивали алкогольные напитки, и в какой-то момент у одного из гостя произошел конфликт с хозяином дома. Гость избил мужчину, забрал его смартфон и сбежал.
24-летнего злоумышленника поймали через несколько дней. Ранее он уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. По факту грабежа полиция Мелеузовского района завела уголовное дело.
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