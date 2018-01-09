В Башкирии ночью мужчина украл у пенсионеров 60 тысяч рублей

Ранее он приходил в дом потерпевших, чтобы установить электооборудование.

В Буздякском районе ночью грабитель разбил оконное стекло дома, где жили 80-летние пенсионеры, ворвался в жилое помещение, украл из комода 60 тысяч рублей и скрылся, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Подозреваемым оказался 34-летний ранее судимый житель Дюртюлей. Полицейские вышли на него, обнаружив в доме потерпевших квитанцию об оказании услуг по установке электрооборудования. По указанной фамилии и нашелся злоумышленник.