Зарплаты бюджетников, не попавших в «майские указы» проиндексируют 1 января

Зарплаты бюджетников, не попавших в «майские указы», будут проиндексированы с 1 января 2018 года. Об этом заявил в ходе «Прямой линии» президент РФ Владимир Путин.

- В другой категории бюджетной сферы, которой в "майских указах" не оказалось, там сложнее. Им не индексировали, несмотря на то, что цены подросли, инфляция была значительная, в позапрошлом году она 12,9% была. А индексации не было. Это, конечно, несправедливо, я согласен. Я с правительством на этот счет говорил. У них есть поручение - с 1 января 2018 года их доходы будут проиндексированы, - сказал Владимир Путин.