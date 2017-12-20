Хотите сказку? Приходите к нам! Книги Матвея Радченко купили в мэрии Уфы

Медиакорсеть продолжает акцию по продаже сказок 10-летнего Матвея Радченко. Книги мальчика сегодня приобрели сотрудники пресс-службы администрации города.

Книги купили как представители пресс-службы самой мэрии, так и администраций районов города.

- Матвей – молодец! Своими стараниями он зарабатывает средства на лечение. Мы, как сотрудники пресс-службы, как никто знаем, что изложить мысль так, чтобы она стала интересна и понятна читателю – это труд, требующий сил, времени, терпения. Поэтому вместе с коллегами из информационно-аналитических отделов администраций районов Уфы решили поддержать Матвея и купить его книги. Пусть Новый год принесет мальчику здоровья и исполнения самых заветных желаний! – говорит представитель пресс-службы администрации города Рената Салахова.

Напомним, Матвей болен неизвестной болезнью. Спасти его от регулярных реанимаций может только лечение минеральными водами в Железноводске. Именно на это будут потрачены средства с продажи книги, которую мальчик написал сам.