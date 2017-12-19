Хотите сказку? Приходите к нам! Книги Матвея Радченко из Уфы купил УРАЛСИБ

Медиакорсеть продолжает продажу книг сказок 10-летнего Максима Радченко из Уфы, который болен неизвестной болезнью и собирает деньги себе на лечение. Первую массовую закупку сделали сотрудники банка "УРАЛСИБ".

- Мы с коллегами прочитали новость о мужественном мальчике и решили помочь, - рассказал Айрат Муллануров, руководитель Дирекции правового мониторинга ПАО "БАНК УРАЛСИБ". - Я знаю, что у нас очень отзывчивый коллектив, потому решил разместить объявление на внутреннем портале банка. А после работы заехал и взял несколько книг себе и друзьям. Вот уже три дня как сын просит почитать ему именно эту книжку. Чуковский забыт! Причём и мне было интересно читать: увлекательные и смешные истории с красивыми иллюстрациями. Я очень рад, что коллеги откликнулись. Мы желаем Матвею сил и здоровья, надеемся, что у него ещё будут творческие проекты и только хорошие новости в новом году!