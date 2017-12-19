Хотите сказку? Приходите к нам! Книги Матвея Радченко из Уфы купил УРАЛСИБ
За несколько дней акции по продаже книг Матвея Радченко, продано более 130 экземпляров. Самую крупную покупку на сегодня сделали сотрудники банка "УРАЛСИБ".
- Мы с коллегами прочитали новость о мужественном мальчике и решили помочь, - рассказал Айрат Муллануров, руководитель Дирекции правового мониторинга ПАО "БАНК УРАЛСИБ". - Я знаю, что у нас очень отзывчивый коллектив, потому решил разместить объявление на внутреннем портале банка. А после работы заехал и взял несколько книг себе и друзьям. Вот уже три дня как сын просит почитать ему именно эту книжку. Чуковский забыт! Причём и мне было интересно читать: увлекательные и смешные истории с красивыми иллюстрациями. Я очень рад, что коллеги откликнулись. Мы желаем Матвею сил и здоровья, надеемся, что у него ещё будут творческие проекты и только хорошие новости в новом году!
Напомним, Матвей болен неизвестной болезнью. Спасти его от регулярных реанимаций может только лечение минеральными водами в Железноводске. Именно на это будут потрачены средства с продажи книги, которую мальчик написал сам.
Приобрести книги сказок Матвея Радченко можно в редакции ИА Медиакорсеть. Адрес: г. Уфа, ул. Пушкина 85/1 офис 201. Телефон для связи 287-28-06, 89610450360. По желанию отправим и в другие города. Цена одной книжки - 200 рублей.