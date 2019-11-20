В Башкирии каждый десятый работник обходится без обеда

Таких, согласно исследованию, проведенному рекрутинговым агентством «Head Hunter», 67%. Остальные предпочитают отобедать в столовых, кафе и прочих ресторациях. Кстати, доставка еды к обеду непопулярна – этим делом занимаются всего 1% работников.

Каждый 20-й имеет счастье питаться в обед дома, а каждый десятый работник по какой-то причине обедом себя обделяет и обходится совсем без него.

Что интересно, выбирая работу, практически каждый второй претендент – 42% – уточняют, как будет происходить процесс перекуса на обед: придется ли из дома приносить или поблизости есть кафешка.