В Башкирии каждый десятый работник обходится без обеда
Сегодня, 09:31ОбществоМарат ГареевФото: pixabay.com
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Большинство работников приносят еду на работу из дома.
Таких, согласно исследованию, проведенному рекрутинговым агентством «Head Hunter», 67%. Остальные предпочитают отобедать в столовых, кафе и прочих ресторациях. Кстати, доставка еды к обеду непопулярна – этим делом занимаются всего 1% работников.
Каждый 20-й имеет счастье питаться в обед дома, а каждый десятый работник по какой-то причине обедом себя обделяет и обходится совсем без него.
Что интересно, выбирая работу, практически каждый второй претендент – 42% – уточняют, как будет происходить процесс перекуса на обед: придется ли из дома приносить или поблизости есть кафешка.
Вниманию работодателей: целых 59% работников уверены, что работодатели обязаны на себя взять эту обязанность и обеспечивать обедом своих работников.
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