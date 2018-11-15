«Опоздание неизбежно»: Можно ли ездить на обед в Уфе на автобусе?

Полгода назад автору этих строк строго-настрого запретили есть жареное и жирное. Так что единственный шанс вкусно пообедать – съездить в исторический центр города, где полно недорогих кафешек с паровыми котлетами.

Но что делать, если ты работаешь на улице Пархоменко, а своей машины нет? Общественный транспорт в помощь! Идем на остановку «УЗЭМИК», путь от моей редакции в бизнес-центр «Маяк» занимает 5 минут.

Долго ждать не пришлось, через минуту приезжает новенький «Нефаз» №30. Салон чистый, народу нет, тепло. Вот только кондуктора нет тоже, банковские карты водитель не принимает, приходится искать мелочь по карманам. Мечтать об объявлении остановок не приходится – сиди гадай.

- А вы не знаете, что это за остановка, - спрашивает меня юная соседка с гитарой в чехле. Девушка едет на какой-то конкурс и понятия не имеет, где ей выходить.

13:13. Остановка «Уралсиб»

Приехали на автобусную остановку, прямо напротив кафе. Я выбрал ближайший общепит со здоровой пищей, ехать до него пришлось 13 минут. На сам обед ушло чуть больше 20 минут, благо не было очередей.

13:40. Выход из кафе

Идем на остановку, до конца обеденного перерыва остается всего 20 минут. Хорошо, что в моей редакции начальник – я сам. В любом другом случае мне бы пришлось задуматься о вызове такси, хватит ли времени на дорогу обратно?

13:45. Остановка «Уралсиб»

На этот раз ждем троллейбус, благо они ходят чаще, чем 30-е автобусы. «Рогатый» прибывает через 2-3 минуты, снова пустой. В нем уже есть контролер, проезд я оплатил банковской картой. Салон сложно назвать идеальным. Сравнительно чисто, но сам троллейбус довольно старый.

Едем по Ибрагимова, медленно, очень медленно, хотя никаких пробок в это время здесь нет. На одноименной остановке водитель устраивает привал, видимо это какой-то перевалочный пункт, где надо отмечаться. На часах уже глубоко за два часа дня.

14:10. Бизнес-центр «Маяк»

Поднимаюсь в редакцию, останавливаю секундомер. На все про все ушло 1 час 10 минут. И это при том, что я выбрал ближайшее нужное кафе и ел довольно быстро. Об обеде в ресторане и мечтать бесполезно – вернешься на работу в лучшем случае через полтора часа.

Вывод неутешительный – обедать в кафешках, передвигаясь на общественном транспорте, в Уфе невозможно. Единственный выход – брать еду с собой, хоть из дома, хоть из тех же кафе. А для деловых обедов в ресторане лучше купить автомобиль.