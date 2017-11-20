В Башкирии отстают в работе с людьми при создании комфортной среды - ОНФ
Эксперты Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ рассказали о том, что составили рейтинг по итогам рейдов и встреч с жителями, проведенных во всех регионах страны, а также анализа сайтов, где размещены документы, регламентирующие работу приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на уровне каждого муниципалитета.
В результате анализа того, как власти учитывают мнение местных жителей при реализации приоритетного проекта, эксперты выявили 10 отстающих и 10 лучших регионов.
В ТОП-10 отстающих регионов помимо Башкирии вошли Адыгея, Сахалинская, Магаданская, Кемеровская, Псковская, Кировская области, Ингушетия, Пензенская, Ивановская области. В ТОП-10 лучших регионов вошли Амурская, Калужская, Челябинская, Московская области, Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Орловская, Свердловская и Архангельская области.
- При составлении рейтинга мы учитывали, что в 2017 году было два этапа подключения регионов к реализации программы по благоустройству. В первый – вошли 72 региона, а остальные участники приоритетного проекта вошли чуть позже. Кроме того, мы учитывали объем работы муниципалитетов с гражданами, – рассказал координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ Павел Жбанов.