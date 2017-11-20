В Башкирии отстают в работе с людьми при создании комфортной среды - ОНФ

В ходе формирования комфортной городской среды власти Башкирии недостаточно учитывают мнение населения. По итогам мониторинга ОНФ, республика вошла в ТОП-10 отстающих регионов по реализации приоритетного федерального проекта.

Эксперты Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ рассказали о том, что составили рейтинг по итогам рейдов и встреч с жителями, проведенных во всех регионах страны, а также анализа сайтов, где размещены документы, регламентирующие работу приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на уровне каждого муниципалитета.

В результате анализа того, как власти учитывают мнение местных жителей при реализации приоритетного проекта, эксперты выявили 10 отстающих и 10 лучших регионов.

В ТОП-10 отстающих регионов помимо Башкирии вошли Адыгея, Сахалинская, Магаданская, Кемеровская, Псковская, Кировская области, Ингушетия, Пензенская, Ивановская области. В ТОП-10 лучших регионов вошли Амурская, Калужская, Челябинская, Московская области, Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Орловская, Свердловская и Архангельская области.