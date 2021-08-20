В Башкирии замуровали окна в больнице, где погиб младенец

Напомним, 16 августа женщина, лежавшая в этой больнице после родов, выбросила из окна чужого ребёнка. Её арестовали на 1 месяц и 29 суток, до 16 октября. Выяснилось, что у роженицы есть ещё один ребенок и муж. Перед родами она лежала в психиатрической больнице с депрессией, а до этого работала врачом-терапевтом. Мать погибшего младенца заявила, что не держит зла ни на врачей, ни на женщину, убившую её ребёнка.