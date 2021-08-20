В Башкирии замуровали окна в больнице, где погиб младенец

В Стерлитамаке в клинической больнице № 1 медработники закрыли все окна после того, как женщина выбросила из окна чужого младенца. Чтобы пациенты не смогли их открыть, ручки окон убрали, сообщает Mash Batash.
По данным издания, окна решили замуровать после второго неприятного инцидента. Через несколько дней после случая с роженицей и ребёнком, на территории клиники обнаружили тело пожилого мужчины. Предполагается, что это был самоубийство.
Пациенты жалуются на духоту в платах. Сейчас в республике стоит 35-градусная жара. По словам людей, которые лежат в больнице, кондиционеры и должная вентиляция в палатах отсутствуют. Больным приходится находиться жариться в душных помещениях, где лежит по восемь пациентов.
Напомним, 16 августа женщина, лежавшая в этой больнице после родов, выбросила из окна чужого ребёнка. Её арестовали на 1 месяц и 29 суток, до 16 октября. Выяснилось, что у роженицы есть ещё один ребенок и муж. Перед родами она лежала в психиатрической больнице с депрессией, а до этого работала врачом-терапевтом. Мать погибшего младенца заявила, что не держит зла ни на врачей, ни на женщину, убившую её ребёнка.