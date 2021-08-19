Мама погибшего малыша из Башкирии отказалась подавать в суд на «невменяемую» роженицу

«Это был самый кошмарный день в нашей жизни». Мама малыша, которого выкинули из окна роддома, рассказала о том, как проходили роды и почему не будет писать заявление в суд.

В социальных сетях появилась публикации Виктории — мамы малыша, который трагически погиб в стерлитамакском роддоме. Девушка написала, что рождение мальчика было большим риском из-за медицинских показателей, а сама операция кесарева сечения прошла достаточно тяжело. — Мне было плохо и местами казалось, что я могу умереть, но очень хотела жить и просто терпела, и дышала, — поделилась Виктория. Известно, что операция прошла успешно — мама и ребенок были здоровы. Виктория отмечает, что была счастлива и сообщила всем о рождении третьего ребенка. Однако, уже в реанимации случилась сама трагедия. — Это был самый страшный и кошмарный день в нашей жизни. Иногда мне хотелось выйти в окно, — написала Виктория. Известно, что вчера состоялись похороны малыша, старшие дети еще до рождения назвали его Володей. Мама ребенка также отметила, что они всех прощают и писать заявление в суд на женщину не будут, так как девушка считает, что зло злом не победить, а сам Володя олицетворят только большую и искреннюю любовь. Напомним, что трагедия произошла 16 августа, в реанимации роддома в городе Стерлитамак. Женщина, которая также родила здорового ребенка, выбросила из окна третьего этажа новорожденного малыша соседки по палате, в результате чего ребенок погиб. Женщину отправили под арест на 1 месяц и 29 суток.

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