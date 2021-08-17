«Угрозы не представляет»: почему в Башкирии роженица выбросила чужого ребенка из окна

16 августа СМИ и социальные сети Башкирии потрясла жуткая новость из Стерлитамака. Следственный комитет Башкирии обнародовал сообщение о возбуждении уголовного дела по статье «убийство малолетнего» в отношении женщины, которая выкинула из окна палаты в родильном доме ребенка соседки по палате. Палата располагалась на третьем этаже роддома, жизнь ребенка пытались спасти подоспевшие врачи, но, к сожалению, помочь новорожденному они не могли. Ребенок скончался на месте от полученных травм.
Сейчас женщина, совершившая жуткий поступок, задержана, правоохранители решают вопрос об избрании для меры пресечения, предполагается, что это все-таки будет заключение под стражу. Для матери, которая потеряла новорожденного ребенка, погибший младенец был третьим ребенком, сейчас с женщиной работают психологи.
Роженица, которая совершила страшный и необъяснимый поступок, по данным Федерального агентства новостей, до болезни трудилась участковым врачом-терапевтом. Ей 29 лет, она замужем, в роддоме, куда она приехала из села Киргиз-Мияки, на свет появился ее второй ребенок.
В Минздраве Башкирии Mkset сообщили, что пациентка, которая выкинула чужого малыша, летом этого года находилась на наблюдении в психоневрологическом диспансере с диагнозом депрессия (Депрессивный эпизод).
– Выписана домой в удовлетворительном состоянии, угрозы для окружающих не представляет, – уточнили в Минздраве.
От Минздрава Башкирии известны и другие подробности трагедии. Так, утром 16 августа мать погибшего ребенка и женщина, которая его затем выбросила из окна, поступили на плановое родоразрешение в роддом клинической больницы №1 города Стерлитамака. С разницей в два часа обеим пациенткам было выполнено кесарево сечение, женщины переведены в общую постоперационную палату реанимационного отделения.
Трагедия произошла тем же вечером.
– Около 17.30 часов стали приносить детей на кормление, вторая пациентка внезапно встала и выбросила из окна новорожденного ребенка женщины, которая находилась с ней в одной палате. Ребенку проведены реанимационные мероприятия, от полученных травм младенец скончался, – говорится в комментарии Министерства здравоохранения региона.
По данным Федерального агентства новостей (ФАН), подозреваемая в убийстве младенца женщина была выписана из психоневрологического диспансера за сутки до родов. Стоит отметить, что мотивы своего поступка женщина пояснить не смогла.
Mkset удалось пообщаться с женщиной, которая не понаслышке знакома с системой психоневрологических диспансеров и неоднократно находилась там с тем же диагнозом, что и женщина, выбросившая из окна чужого ребенка.
– Когда я была на лечении в отделении общей психиатрии, со мной находилась беременная женщина на позднем сроке беременности. Она была спокойная, буйно себя никогда не вела.
Однако её увезли в роддом только тогда, когда у нее начались схватки, и вернули в отделение сразу после родов и остановки кровотечения, буквально через сутки она снова лежала в отделении общей психиатрии, к ней приходили гинекологи, для того, чтобы убедиться в том, что с ней все в порядке.
Дело было восемь лет назад в Республиканской клинической психиатрической больнице № 1, возможно, сейчас правила изменились, не знаю. Но то, в каких условиях рожала женщина с психическим заболеванием, мне кажется более правильным и безопасным, – рассказала собеседница, пожелавшая остаться неназванной.
Врач-психиатр, психотерапевт Ринат Сиразетдинов прокомментировал трагическую ситуацию в Стерлитамаке.
Доктор Сиразетдинов сразу предупредил, что с точки зрения врача проанализировать ситуацию с таким количеством вводных данных достаточно сложно, ведь неизвестны точные причины, по которым женщину выписали из медучреждения - есть вероятность того, что на выписке настояли родственники.
– Продолжала ли она принимать поддерживающее лечение? А это только определенные нейролептики и антидепрессанты. В целом мне сложно дать оценку произошедшему, но вообще ситуация выглядит достаточно странной. Женщину выписали за день до родов, удивительно резко произошло выздоровление. Как резко при этом вернулась болезнь и в каких удивительных проявлениях. Удивительных потому, что люди в депрессии обычно представляют опасность для самих себя, а не для окружающих, – считает Ринат Сиразетдинов.
Наш собеседник не исключает и послеродовой психоз, однако говорить с уверенностью об этом нельзя, не зная, какое лечение было назначено женщине и принимала ли она его.
– Беременные - это особая категория граждан, да и в наших родильных домах нет стигматизации, разделения на психически здоровых и больных. Разделение, насколько мне известно, есть только на так называемые чистые и обсервационные отделения, в последние помещают женщин, которые больны инфекционными заболеваниями или же не дообследованы. Касаемо того, что данная роженица не одна находилась в общей палате - врачи роддома могли попросту не знать, что она накануне выписалась из психоневрологического диспансера, – предполагает Сиразетдинов.
Тем временем в сообществах Стерлитамака в социальных сетях негодование людей достигло своего апогея. Жители Башкирии осуждают жестокий поступок женщины, а некоторые и вовсе предлагают вернуть смертную казнь. Некоторые комментаторы задаются вопросом, как медики допустили выписку женщины, которая, как сообщает Минздрав, опасности для общества не представляет.