«Угрозы не представляет»: почему в Башкирии роженица выбросила чужого ребенка из окна

Однако её увезли в роддом только тогда, когда у нее начались схватки, и вернули в отделение сразу после родов и остановки кровотечения, буквально через сутки она снова лежала в отделении общей психиатрии, к ней приходили гинекологи, для того, чтобы убедиться в том, что с ней все в порядке.