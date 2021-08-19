Ребенок жительницы Башкирии, выбросившей чужого младенца из окна, останется с отцом

Напомним, трагедия произошла три дня назад, 16 августа, в Стерлитамаке. Ребенок, которого 29-летняя женщина выбросила из окна, скончался. Женщину заключили под стражу на 1 месяц и 29 суток, до 16 октября. Известно, что у обвиняемой есть ещё один ребенок. За день до родов она выписалась из психиатрической больницы, где лечилась от депрессии. В диспансере она лежала не один раз. До заболевания она работала участковым врачом-терапевтом. Мать погибшего ребёнка написала пост в соцсетях, в котором заявила, что прощает женщину и всех, кто допустил это происшествие. Она не держит зла ни на врачей, ни на саму роженицу.