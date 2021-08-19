Ребенок жительницы Башкирии, выбросившей чужого младенца из окна, останется с отцом

Муж жительницы Башкирии, которая ошарашила всю страну своим жестоким поступком с чужим младенцем, будет один воспитывать новорождённого малыша. Напомним, в день трагедии женщина родила ребёнка, а через несколько часов выбросила младенца соседки по палате в роддоме из окна.
Новорождённая девочка, мать которой уже арестована, останется в семье с отцом. Он живёт в Миякинском районе, сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на администрацию района.
Выяснилось, что семья роженицы на учёте в opганах системы профилактики не числилась, материальную и прочую поддержку не получала в связи с отказом от неё. Отец младенца забрал новорожденного из роддома и будет теперь её единственным законным представителем. Органы опеки будут следить за семьёй, и если понадобиться какая-либо помощь, то окажут поддержку.
Напомним, трагедия произошла три дня назад, 16 августа, в Стерлитамаке. Ребенок, которого 29-летняя женщина выбросила из окна, скончался. Женщину заключили под стражу на 1 месяц и 29 суток, до 16 октября. Известно, что у обвиняемой есть ещё один ребенок. За день до родов она выписалась из психиатрической больницы, где лечилась от депрессии. В диспансере она лежала не один раз. До заболевания она работала участковым врачом-терапевтом. Мать погибшего ребёнка написала пост в соцсетях, в котором заявила, что прощает женщину и всех, кто допустил это происшествие. Она не держит зла ни на врачей, ни на саму роженицу.