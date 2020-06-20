Обманутые дольщики из Иглино решили объявить голодовку

Активисты группы обманутых дольщиков из Иглино планируют объявить голодовку с 22 июня. Уже шесть лет участники долевого строительства ждут свои квартиры. Из-за недобросовестного застройщика пострадало порядка 250 человек. Как минимум 8 из них официально примут участие в протестной акции.

По словам дольщицы Акюлдуз Аракелян, многие из тех, кто вложил свои деньги в строительство, сейчас испытывают трудности с финансами. Им негде жить и нечем платить по счетам. Более того, большинство из дольщиков - это пенсионеры и многодетные семьи.