Обманутые дольщики из Иглино решили объявить голодовку
Уже шесть лет они не могут получить свое жилье.
Активисты группы обманутых дольщиков из Иглино планируют объявить голодовку с 22 июня. Уже шесть лет участники долевого строительства ждут свои квартиры. Из-за недобросовестного застройщика пострадало порядка 250 человек. Как минимум 8 из них официально примут участие в протестной акции.
По словам дольщицы Акюлдуз Аракелян, многие из тех, кто вложил свои деньги в строительство, сейчас испытывают трудности с финансами. Им негде жить и нечем платить по счетам. Более того, большинство из дольщиков - это пенсионеры и многодетные семьи.
Еще в 2019 году здание признали долгостроем, однако Наблюдательный совет постоянно откладывает рассмотрение дела. Без решения экспертной комиссии дольщики могут даже не надеяться на возвращение денежных средств и возобновление строительства дома.