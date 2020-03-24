Московская девелоперская компания «Садовое кольцо» пока мало известна в Уфе. Но совсем скоро о ней услышат все. Девелопер завершит строительство проблемных объектов ГК «Госстрой». Более того ГК «Садовое кольцо» обновит курорт «Мраткино» в Белорецком районе. О перспективных проектах и потенциале Башкирии мы поговорили с директором по развитию ГК «Садовое Кольцо» Михаилом Фельдманом.

— ГК «Садовое кольцо» — это крупная компания, которая с 2003 года работает в Москве. Почему вы решили выйти на рынок Уфы и Башкирии? Чем привлекателен для вас наш регион?

— В работе с регионами мы видим большой потенциал. Еще два года назад мы успешно начали работать в Татарстане, так что подобный опыт у нас есть. В Башкирии и Уфе сформировался интересный рынок. Хотим сконцентрироваться на вашем регионе, потому что видим здесь точки роста. Сейчас в республике наблюдается большая деловая активность. Это влечет за собой интерес компаний и сказывается на спросе покупателей. Людей уже не устраивает то, что они видят на рынке жилья, они научились ценить качество. Ведь такие покупки, как недвижимость, чаще всего делаются один раз на долгие годы. Поэтому мы видим, что можем развивать здесь свои компетенции. Уже в ближайшее время начнем презентовать свои проекты.

— Правительство Башкирии доверило вам строительство курорта «Мраткино» в Белорецком районе. Почему для вас важно реализовать этот социальный проект?

— Мы хотим увеличить свой девелоперский портфель, применить знания и показать, что умеем делать в сфере курортной недвижимости. К тому же у нас есть большое желание внести свой вклад в развитие курортного направления республики, нам это интересно. Наша компания верит в развитие туризма в России и регионах, и нам будет очень приятно, если благодаря нашим усилиям будет расти интерес к республике со стороны жителей других регионов и стран.

Фото: Андрей Лугоши, Mkset.ru

— Каким будет обновленный курорт и на каком этапе реализации находится проект?

— Сейчас уже есть мастер-план территорий. Мы ведем переговоры с финансовыми институтами, обсуждаем объемы и структуру инвестиций, переходим к проработке новых объектов, которые появятся на курорте. Планируем построить гостиничные комплексы, санаторий, гостевые дома, конференц-зал. Здесь появятся новые трассы с подъемниками. В планах есть намерение сделать курорт всесезонным. Планируется создание не только горнолыжной инфраструктуры, но и пешие, велосипедные прогулки, водные развлечения, аквапарк. Строительные работы начнутся не раньше, чем через год.

— Помимо этого, компания выкупила объекты «Госстроя». Почему вы приняли такое решение?

— Важно понимать, что мы не выкупали объекты ГК «Госстрой». Мы взяли на себя обязательства достроить проблемные объекты силами наших генподрядчиков, а также на собственные средства, которые будем получать от новых объектов при реализации программы. Наша компания обладает высокой социальной ответственностью, так сложилось. Когда узнали о сложностях, которые появились у «Госстроя», сопоставили все факторы и приняли решение. Это не альтруизм с нашей стороны, для нас тут тоже есть свои плюсы. Во-первых, мы можем заняться большим объемом работы и сформируем здесь команду. Во-вторых, это поможет привлечь инвестиции.

— Можете назвать конкретные объекты? Разработан ли уже план завершения строительства домов?

— У нас есть график, согласованный с Госкомитетом по строительству РБ. В ближайшее время опубликуем его на всех наших официальных ресурсах, в том числе в социальных сетях. Сейчас начался процесс приема-передачи строек. Все это время мы, не останавливаясь, вкладывали средства в монтаж фасадов секций А и Б в ЖК «Белая река» и отделку квартир в ЖК «Эрмитаж. Горсовет» литер 2. С апреля начнутся работы в ЖК «Эрмитаж на Ленина» и «Московский». Когда мы все доделаем, 2,5 тысячи дольщиков получат свои квартиры.

Фото: Андрей Лугоши, Mkset.ru

— Курс рубля резко изменился, для строителей наступили не лучшие времена. Изменится стоимость стройматериалов, ГСМ. Повысится ли стоимость квадратного метра в связи с экономической ситуацией в мире и стране?

— Конечно, в сфере строительства цены подрастут. Говорить сейчас, на сколько все подорожает, еще рано. Происходит процесс оздоровления большой и нужной людям стройки. Но в целом это, конечно, процесс актуальный — когда застройщики тысячу раз думают, прежде чем выходить на рынок и будут принимать более взвешенные бизнес-решения. Это дает им возможность избежать ошибок. В экстремальных ситуациях слабые с рынка уходят, а сильные приходят. Так было всегда.

— На данный момент вы занимаетесь доработкой проектов, которые уже были созданы в республике. Есть ли у вас в планах построить что-то свое?