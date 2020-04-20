Глава Башкирии попросил мусульман в Рамадан не собираться в мечетях

Глава Башкирии Радий Хабиров обратился к мусульманам республики в преддверии Ураза-байрама. Руководитель региона попросил во время праздника не собираться и не ходить в мечети.

«У нас впереди, с 24 апреля, начинается священный месяц Рамадан, 23-24 мая мы отметим Уразу-байрам. Я в этой связи прошу наших мусульманских духовных лидеров на начало Рамадана соблюдать режим самоизоляции. В храмах, соответственно, не собираться, не проводить коллективные ифтары – вечерние ужины», - отметил он.