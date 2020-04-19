«Мы выстоим, если сплотимся»: глава Башкирии поздравил жителей с Пасхой

Поздравление опубликовано на сайте главы региона. В нем Радий Хабиров печально констатирует тот факт, что один из самых главных православных праздников совпал с периодом борьбы с новой коронавирусной инфекцией и режима полной самоизоляции, в связи с чем верующие в большей степени остались дома, а не провели праздник на пасхальной службе.

«Мы обязательно выстоим перед этой опасной угрозой, если сплотимся, проявим свои лучшие гуманистические качества и решимость бороться за жизнь и здоровье близких», - заявил глава региона.

Он также поблагодарил всех, кто в настоящее время делает все возможное для безопасности граждан в период пандемии: медработников, волонтеров, сотрудников правоохранительных органов.

Кроме того, Радий Хабиров отметил особую роль Русской православной церкви, которая веками хранит «вековые устои нравственности и семейные ценности».