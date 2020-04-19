Пасха онлайн и в прямом эфире: православные Башкирии отметили свой главный праздник

В своем праздничном обращении к православным верующим республики глава Башкирии Радий Хабиров был вынужден отметить, что один из самых главных праздников христиан – Пасха, впервые в этом году пройдет в режиме самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.

Напомним, что еще особым распоряжением главы Башкортостанской митрополии Владыки Никона от 9 апреля с вечера субботы 11 апреля на неопределенный срок храмы и церкви должны быть закрыты для прихожан. Духовенству было настоятельно рекомендовано совершать уставные богослужения, церковные службы рекомендовано проводить при закрытых дверях, транслировать в социальных сетях.

Несмотря на то, что многие православные верующие тяжело восприняли новые карантинные веяния, храмы в большинстве своем они все же не стали посещать. Крестные ходы проводили преимущественно сами священнослужители.

Наш фотограф побывал на закрытой службе в уфимском Храме Покрова Пресвятой Богородицы, старейшей сохранившейся церкви города, чья история начинается с 1617 года.

Именно здесь хранится старинная икона Покрова Пресвятой Богородицы. Храм, отметим, был закрыт для всех прихожан, в крестном ходе принимали участие священнослужители, те, кто поют в церковном хоре и работают при церкви.

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Мы также напомним, что Уфимская епархия призывает православных добровольцев присоединиться к волонтерской деятельности по нераспространению коронавирусной инфекции. Записаться в ряды волонтеров можно по следующим номерам:

Уфимская епархия: протоиерей Николай Туктаров, тел.: 8 927 315-81-31; Петр Хабиров, тел.: 8 937 333-72-31

Нефтекамская епархия: иерей Сергий Попонин, тел.: 8 987 583-54-59

Бирская епархия: иерей Роман Седов, тел.: 8 965 645-58-30

Салаватская епархия: матушка Наталия Семавина, тел.: 8 937 164-14-94