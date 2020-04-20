В Башкирии из-за коронавируса открыли горячую линию с разъяснениями законов

Председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев сообщил, что решение связано с тем, что у людей по-прежнему ежедневно возникают проблемы, когда им нужна правовая помощь. По его словам, чаще всего вопросы связаны с жилищным, семейным, трудовым законодательством и другими сферами.

«В условиях пандемии спрос на правовые услуги по некоторым направлениям даже возрос. Например, это касается защиты трудовых прав граждан. Но ввиду самоизоляции люди зачастую лишены возможности обращаться к юристам, адвокатам. В связи с этим мы приняли решение для поддержки населения открыть горячую линию, где люди могли бы получить консультации по всем сферам законодательства», – отметил парламентарий.