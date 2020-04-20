Эксперт рассказал о необычных клинических проявлениях коронавируса
20 апреля, 15:59ОбществоФото: pxhere.com
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Новая коронавирусная инфекция не следует правилам классической эпидемиологии и патогенезу ОРВИ.
Об этом в эфире одной из телепрограмм заявил глава кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров.
«Абсолютно неясно несоответствие изменениям в легких и самочувствию зараженного – судя по данным КТ, такой пациент должен как минимум находиться в реанимации, при том, что его самочувствие может быть хорошим. Но до некоторого времени, впоследствии ситуация становится катастрофической», - цитирует Никифорова RNS.
Он также добавил, что ранее пневмонию можно было выявить по рентгеновскому снимку, тогда как вызываемую коронавирусной инфекцией болезнь легких можно увидеть исключительно при помощи КТ.
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