Эксперт рассказал о необычных клинических проявлениях коронавируса

Об этом в эфире одной из телепрограмм заявил глава кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров.

«Абсолютно неясно несоответствие изменениям в легких и самочувствию зараженного – судя по данным КТ, такой пациент должен как минимум находиться в реанимации, при том, что его самочувствие может быть хорошим. Но до некоторого времени, впоследствии ситуация становится катастрофической», - цитирует Никифорова RNS.