Пробки, антиковидные паспорта и митинг у Белого дома. Итоги дня в Башкирии

Главные новости Уфы и Башкирии за 18 января.

Утро началось с пробок. В столице Башкирии в тестовом режиме перекрыли путепровод на улице Заки Валиди. Суммарно пробки в Уфе утром 18 января составили примерно 30 километров. Осложнено движение на развязке улицы Заки Валиди и проспекта Салават Юлаева. Сковано движение с проспекта Салавата Юлаева в сторону улицы Октябрьской революции, которая буквально «стоит». Пробка, по данным Яндекс, наблюдается и на улице Пугачева, а также частично — на улице Менделеева. В Уфе с утра образовались 30-километровые пробки Многие все еще помнят пропуска для выхода на улицу. Теперь для нас придумали что-то новенькое. Глава республики Радий Хабиров объявил о новом проекте «Антиковидный паспорт Башкортостана». Целью нововведений является повышение иммунизации и охват вакцинации жителей региона. По словам Хабирова, паспорт будут иметь те, кто переболел коронавирусом и вакцинировался. Оператором проекта выступит министерство цифрового развития. Для запуска проекта было создано два сайта. В республике создали новый проект «Антиковидный паспорт Башкортостана» В одном из переходов столицы Башкирии появилось граффити в честь Владимира Санкина, которого признали виновным в убийстве подозреваемого в педофилии. Во всю высоту стены в переходе расположилась надпись «Санкин» и приписка «Герой нашего времени». Фотография граффити разлетелось по соцсетям и СМИ. В Уфе появилось граффити в поддержку Владимира Санкина, убившего педофила Жители Уфы и представители общественной организации «Стоп БашРТС» организовали митинг прямо в Белом доме правительства Башкирии. Они требуют снизить тарифы за отопление и горячую воду, так как в январе люди получили платежки с действительно высокими ценами. Прийти к главе Башкирии Радию Хабирову недовольные горожане решили в 10:00, как раз во время оперативного совещания правительства. На своей странице в соцсетях координатор движения «Стоп БашРТС» Альберт Рахматуллин рассказал, почему решил прийти в здание правительства. Только вот позже его задержали сотрудники полиции. Радий Хабиров внес очередные послабления в указ повышенной готовности Уфимцы устроили митинг в Доме республики из-за больших счетов за отопление Сегодня, 18 января, в Башкирии вступают в силу очередные послабления режима повышенной готовности. Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров. Документ опубликован на сайте правовой информации. Подробнее о новых правилах читайте в материале.

