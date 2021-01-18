Пробки, антиковидные паспорта и митинг у Белого дома. Итоги дня в Башкирии

Жители Уфы и представители общественной организации «Стоп БашРТС» организовали митинг прямо в Белом доме правительства Башкирии. Они требуют снизить тарифы за отопление и горячую воду, так как в январе люди получили платежки с действительно высокими ценами. Прийти к главе Башкирии Радию Хабирову недовольные горожане решили в 10:00, как раз во время оперативного совещания правительства. На своей странице в соцсетях координатор движения «Стоп БашРТС» Альберт Рахматуллин рассказал, почему решил прийти в здание правительства. Только вот позже его задержали сотрудники полиции.