Антиковидный паспорт Башкирии и реакция на картины: главное с оперативки Хабирова

Власти Башкирии обсудили самые важные вопросы на еженедельном оперативном совещании. В этот раз главными темами стали вакцинация от ковида, рост безработицы и провокационные картины уфимской художницы.

Об ограничениях в связи с коронавирусом и массовой вакцинации По словам Радия Хабирова, с 18 января снимается обязательный режим самоизоляции в социальных учреждениях. Их сотрудники после завершения 14-дневной смены перейдут на обычный режим работы. Обязательный режим самоизоляции сохраняется для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Также глава Башкирии объявил, что в республике возобновляется проведение республиканских и всероссийских соревнований. При заполнении зрителей на воздухе 50%, в закрытых помещениях – 30%. Радий Хабиров заявил, что с сегодняшнего дня, 18 января, в Башкирии начинается массовая вакцинация от коронавируса. - Нам предстоит вакцинировать огромное количество народу. Существуют разные точки зрения, мы всех их уважаем, но мы точно понимаем, что каждый сам должен для себя сделать вывод, что, конечно, без вакцинации навряд ли мы выберемся из этой инфекции. Это важнейшая для всех нас задача, добавил Радий Хабиров. О текущей ситуации с коронавирусом в Башкирии По словам министра здравоохранения РБ Максима Забелина, ситуация с коронавирусом в Башкирии в новогодние праздники была стабильной. По состоянию на 9.00 18 января в Башкирии зарегистрировано 22068 случаев заболевания коронавирусом, за последние сутки – плюс 166 новых случаев. Чиновник заявил, что коэффициент распространения коронавируса, равный единице, позволяет судить о стабилизации ситуации. В стационарах находятся 805 пациентов, из них подключены к ИВЛ 18 пациентов. Диагностировать инфекцию методом ПЦР можно в 25 лабораториях Башкирии – с начала пандемии выполнено более 2,180 млн исследований. Уровень тестирования составляет 260 тестов на 100 тысяч населения. Развернуто 6323 койки, коечный фонд свободен на 32%, что позволяет переводить инфекционные госпитали в плановый режим. В новом ковид-госпитале Стерлитамака находится 112 человек. Что касается заболеваемости ОРВИ, то, по словам министра, благодаря вакцинации осенью и в начале декабря уровень остается ниже аналогичного периода в 2020 году на 35%. На «скорую помощь» наблюдается равномерная нагрузка, в среднем по Уфе в сутки обслуживаются 1100 вызовов, по республике – 2200. Выдано более 24 тысяч лекарственных наборов для лечения коронавируса. Что касается вакцинации от коронавируса, то первым компонентом препарата вакцинированы уже 7500 человек, вторым – более 3000 человек. Количество пунктов вакцинации доводится до 80. Ожидается поступление партии вакцины к концу января не менее 50 000 доз. - Я имею право определить очередность вакцинированных, нам надо ее понять. Сейчас это медики, учителя, сотрудники социальных учреждений и правоохранительных органов, которые работают с людьми, посмотрите, мы можем этот список расширять. Надо подготовить инфраструктуру, чтобы потом мы с вами не захлебнулись. Ни о какой обязательной вакцинации речи не идет, мы должны людей просто убедить, что это на самом деле для нас спасение, - добавил Хабиров. О работе Ситуационного антиковидного центра Башкирии Работа сотрудников Центра делится на две смены. Ежедневно в каждой смене работают от 70 до 75 человек – это группы операторов, ординаторы и медэксперты. С 11 по 18 января 2021 года в Центр поступило 2493 звонка, большинство звонивших – из Уфы. Чаще всего звонят жители Башкирии в возрасте от 35 до 59 лет и от 60 до 75 лет. Наиболее популярными (47,1%) остаются вопросы, касающиеся амбулаторной помощи пациентам. Далее идут вопросы по вакцинации от ковида (16%) и связанные с результатами тестов на коронавирус (13,4%). Жители Башкирии с 15 до 18 часов смогут узнавать по горячей линии о своих родственниках, находящихся в госпиталях, по телефону 8 (347) 218-19-19. Об антиковидном паспорте Башкортостана, скидках и плюсах Радий Хабиров заявил, что документ, выпускающийся на двух языках, будет выдаваться лицам, имеющим антитела к коронавирусу, а также тем, кто сделал вакцину. - Это решает целый ряд проблем. Если жители 65+ переболели, у них есть антитела или они вакцинировались, зачем мы их держим дома и мучаем? Второе – определенное стимулирование людей к вакцинации, для владельцев паспорта будет ряд преимуществ – скидки в общепите, магазинах. В- третьих, паспорт можно будет получить через портал Госуслуг. Известно, что паспорт будет оснащен QR-кодом, который можно хранить в смартфоне или распечатать. С владельца документа будут сниматься все коронавирусные ограничения, не считая обязательного ношения маски. Тест на антитела можно будет сдать в поликлинике, анализы будут проводить сертифицированные лаборатории, список которых появится на сайте антиковид02.рф. Что касаемо скидок, то, например, владельцу антиковидного паспорта будет предоставляться -30% дисконт от стоимости билета в культурные учреждения. Скидку в 5-10% антиковидный паспорт даст и в бассейн и фитнес-клубы. Также по документу сделают -20% скидку на обзорную экскурсию на двухэтажном автобусе по Уфе. Вместе с этим ожидаются скидки в санаториях республики, а также на туры у региональных туроператоров. Родители, имеющие антиковидный паспорт, смогут участвовать в школьных учреждениях и на мероприятиях в детсадах. На некоторых предприятиях могут быть введены стимулирующие выплаты для привитых работников. Привитые от ковида педагоги смогут получить дополнительные дни отпуска и до трех дней отдыха в году. Выдача паспортов начнется с февраля 2021 года. О высоких счетах за отопление в Башкирии Министр ЖКХ Башкирии Борис Беляев вновь отметил, что основным причинами высоких счетов за отопление стало значительное похолодание в декабре, а также «перетопы» и несоответствие фактических площадей общедомового имущества при начислении платы, а также некорректная работа общедомовых узлов учета тепловой энергии. Предлагается вернуть неправомерно начисленные суммы за отопление, настроить работу приборов учета, а также создать республиканскую систему сбора данных с общедомовых счетчиков. - Я требую назначить человека, который только этим вопросом будет заниматься. Выясняйте, договаривайтесь о механизме возврата. Начинайте встречаться с людьми. Сперва люди, может, яйцами забросают, а потом нормально приходят и еще «спасибо» скажут. Начинайте эти диалоги. Встречайтесь с самыми активными, с управдомами. Об очистке дорог от снега в Башкирии Минтранспорта Башкирии оценило содержание дорог на «твердую троечку». Радий Хабиров поручил премьер-министру Андрею Назарову проработать вопрос о закупке снегоуборочной техники, когда республика встанет на ноги после ограничений в связи с пандемией. О Крещении и подготовке купелей Радий Хабиров поручил чиновникам организовать безопасные места для купания в Крещение, чтобы избежать несчастных случаев. - Чтобы было людям удобно войти, палатку теплую, чай. Это большой праздник в большой республике. У нас и мусульмане окунаются, православных поддерживают. Чтобы было людям удобно войти в купель, палатку теплую поставить, чай, - объяснил Хабиров. О рейтинге городов и районов по Году эстетики-2020 По данным министерства ЖКХ Башкирии, лидерами программы среди городов стали Нефтекамск, Сибай, Уфа, а также Стерлитамакский, Стерлибашевский и Мелеузовский район. О главном тренде 2021 года Радий Хабиров объявил 2021-й год Годом здоровья и активного долголетия. Он заявил, что оценивать год будет только по одному показателю – смертности. - 2020-й год был не самый сладкий в этом плане. Наша задача – переломить этот негативный тренд. Задача сложная, от коронавируса много людей умирает, - добавил Хабиров. О критике Минтруда Башкирии Радий Хабиров после доклада вице-премьера и министра семьи и труда Ленары Ивановой рассказал, что для него самая тревожная цифра – по занятости и безработице. По данным властей, уровень безработицы в республике составляет 6%, а без работы остались свыше 200 тысяч человек. - Наша цифра выше, чем в среднем в Российской Федерации. Это проверка для дееспособности всей команды. Но даже проект соцконтракта многое делает. Рост произошел, потому что люди вставали на учет, чтобы получить пособия. По логике он должен был сняться и пойти работать. Есть некоторая искуственность, но эта проблема существует. Здесь я боюсь. Как человеку жить, если у него нет нормальной работы? – удивился глава Башкирии. О послании Госсобранию РБ 28 января Радий Хабиров планирует огласить послание депутатам Курултая. Об этом он заявил сам, подчеркнув, что не хотел бы озвучивать послание в пустом кабинете перед монитором. О ремонте развязки Заки Валиди - проспект Салавата Юлаева По словам премьер-министра Башкирии Андрея Назарова, если путепровод будет закрыт на время ремонта, то работы ускорятся по времени в два раза, а движение на развязке может возобновиться уже осенью текущего года. В противном случае, если путепровод будет ремонтироваться наполовину, то срок сдвинется до середины 2022 года. - Волнение жителей есть, это определенные неудобства. Мы могли не строить, и неудобств бы этих не было. Надо организовать и, может, поставить камеры, чтобы круглосуточно смотреть. Начали, еще раз говорю, неудачно, в неудачное время, - добавил Хабиров. О провокационных картинах с обнаженными башкирами Радий Хабиров впервые прокомментировал ситуацию с картинами Алены Савельевой, которые вызвали резонанс в обществе. - К вопросу о художествах одной дамы, которая начала рисовать картины, где довольно оскорбительно рисовала элементы национальных уборов и костюмов, в частности башкирского. Вот так по-скотски рисовать – мне не нравится очень. Но это мое личное мнение. Я цензурой тут не занимаюсь, там бог судья этому человеку. Я прошу быть аккуратнее с этими. Я прошу функционеров, которые, в том числе, здесь присутствует, быть аккуратнее с этим. Национальные отношения – самая тонкая грань. Кто не понимает, значит, недостоин здесь сидеть. Некоторые могут посчитать это глубоким оскорблением. Я ни к чему не призываю, но считаю, что это очень плохо, - добавил Хабиров.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter