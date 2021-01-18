Антиковидный паспорт Башкирии и реакция на картины: главное с оперативки Хабирова

- К вопросу о художествах одной дамы, которая начала рисовать картины, где довольно оскорбительно рисовала элементы национальных уборов и костюмов, в частности башкирского. Вот так по-скотски рисовать – мне не нравится очень. Но это мое личное мнение. Я цензурой тут не занимаюсь, там бог судья этому человеку. Я прошу быть аккуратнее с этими. Я прошу функционеров, которые, в том числе, здесь присутствует, быть аккуратнее с этим. Национальные отношения – самая тонкая грань. Кто не понимает, значит, недостоин здесь сидеть. Некоторые могут посчитать это глубоким оскорблением. Я ни к чему не призываю, но считаю, что это очень плохо, - добавил Хабиров.