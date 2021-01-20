Константин Толкачев призвал разобраться с мошенниками, обманувшими дворника из Уфы

Константин Толкачев призвал разобраться с мошенниками, обманувшими дворника из Уфы

Вчера, 13:46ОбществоКарина МамаеваPhoto: trishurupa.ru
Председатель Госсобрания-Курултая Константин Толкачев высказал свое мнение по поводу истории с дворником Юрия Ветлугиным из Уфы. Напомним, мужчина стал известен после того, как его друг опубликовал кадры с фотосессии, которые моментально разлетелись по соцсетям.

— Если верить публикациям, мужчина пострадал от действий мошенников, кроме того, по отношению к нему применяли насилие, удерживали в деревне, заставляли работать. Даже на первый взгляд здесь просматривается состав преступлений сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. Должны быть проведены следственные мероприятия, — написал Константин Толкачев в своих соцсетях.

По мнению председателя Госсобрания, народный любимец может снова пострадать от действий мошенников, поэтому их нужно привлечь к уголовной ответственности. Он призвал правоохранительные органы разобраться в ситуации.

Напомним, Роман Филиппов сделал профессиональные фотографии Юрия, на которых изобразил его якобы на обложке популярного журнала «GQ». Благодаря работе фотографа уфимский дворник стал известен не только в республике. Своему работодателю он рассказал, что его зовут сниматься в рекламе.

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