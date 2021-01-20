Константин Толкачев призвал разобраться с мошенниками, обманувшими дворника из Уфы

— Если верить публикациям, мужчина пострадал от действий мошенников, кроме того, по отношению к нему применяли насилие, удерживали в деревне, заставляли работать. Даже на первый взгляд здесь просматривается состав преступлений сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. Должны быть проведены следственные мероприятия, — написал Константин Толкачев в своих соцсетях.