Дворника Юрия из Уфы пригласили на передачу «Давай поженимся»

У Юрия Ветлугина, как рассказывал Филиппов, достаточно сложная судьба. Они познакомились в лагере для детей-инвалидов, где работала мама фотографа. Спустя много лет они встретились вновь. Тогда Юрий был, по словам Романа, был бомжом. После уфимский дворник не раз сталкивался с мошенниками и даже попадал в рабство.