Дворника Юрия из Уфы пригласили на передачу «Давай поженимся»

Уфимского дворника Юрия Ветлугина, который прославился благодаря профессиональной фотосессии, пригласили на передачу «Давай поженимся» на Первом канале. Об этом Ufa1 рассказал фотограф Юрия Роман Филиппов.

По его словам, уже на следующей неделе популярный дворник отправится в Москву. Дорогу и проживание Юрию оплатят. Как рассказал Юрий изданию, он уже был женат с 2009 по 2013 годы, однако супруга ушла к другому. Теперь он хочет найти не гулящую и семейную девушку. Напомним, Роман Филиппов сделал профессиональные фотографии Юрия, на которых изобразил его якобы на обложке популярного журнала «GQ». Благодаря работе фотографа уфимский дворник стал известен не только в республике. Своему работодателю он рассказал, что его зовут сниматься в рекламе. У Юрия Ветлугина, как рассказывал Филиппов, достаточно сложная судьба. Они познакомились в лагере для детей-инвалидов, где работала мама фотографа. Спустя много лет они встретились вновь. Тогда Юрий был, по словам Романа, был бомжом. После уфимский дворник не раз сталкивался с мошенниками и даже попадал в рабство.

