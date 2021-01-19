Дворника Юрия из Уфы пригласили на передачу «Давай поженимся»

По его словам, уже на следующей неделе популярный дворник отправится в Москву. Дорогу и проживание Юрию оплатят.
Как рассказал Юрий изданию, он уже был женат с 2009 по 2013 годы, однако супруга ушла к другому. Теперь он хочет найти не гулящую и семейную девушку.
Напомним, Роман Филиппов сделал профессиональные фотографии Юрия, на которых изобразил его якобы на обложке популярного журнала «GQ». Благодаря работе фотографа уфимский дворник стал известен не только в республике. Своему работодателю он рассказал, что его зовут сниматься в рекламе.
У Юрия Ветлугина, как рассказывал Филиппов, достаточно сложная судьба. Они познакомились в лагере для детей-инвалидов, где работала мама фотографа. Спустя много лет они встретились вновь. Тогда Юрий был, по словам Романа, был бомжом. После уфимский дворник не раз сталкивался с мошенниками и даже попадал в рабство.