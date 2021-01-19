Дворника Юрия из Уфы пригласили на передачу «Давай поженимся»

Дворника Юрия из Уфы пригласили на передачу «Давай поженимся»

Вчера, 18:45ОбществоАнна КононоваPhoto: Instagram Романа Филиппова
Уфимского дворника Юрия Ветлугина, который прославился благодаря профессиональной фотосессии, пригласили на передачу «Давай поженимся» на Первом канале. Об этом Ufa1 рассказал фотограф Юрия Роман Филиппов.

По его словам, уже на следующей неделе популярный дворник отправится в Москву. Дорогу и проживание Юрию оплатят.

Как рассказал Юрий изданию, он уже был женат с 2009 по 2013 годы, однако супруга ушла к другому. Теперь он хочет найти не гулящую и семейную девушку.

Напомним, Роман Филиппов сделал профессиональные фотографии Юрия, на которых изобразил его якобы на обложке популярного журнала «GQ». Благодаря работе фотографа уфимский дворник стал известен не только в республике. Своему работодателю он рассказал, что его зовут сниматься в рекламе.

У Юрия Ветлугина, как рассказывал Филиппов, достаточно сложная судьба. Они познакомились в лагере для детей-инвалидов, где работала мама фотографа. Спустя много лет они встретились вновь. Тогда Юрий был, по словам Романа, был бомжом. После уфимский дворник не раз сталкивался с мошенниками и даже попадал в рабство.

Related news:
БашкирияУфа
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы