Попавшему в рабство дворнику из Уфы собрали 650 тысяч рублей

По словам Филиппова, в лагере работала его мама, и они с братом частенько проводили там время. Спустя много лет, когда Юра уже работал дворником, им было суждено встретиться вновь. Тогда близкие фотографа решили помочь Юре и взять его «под свое крыло, потому что надо помогать нуждающимся». Родственников у Юры не было, и до того, как близкие Романа решили взяться ему помочь, он, с их слов, «был бомжом». Юре помогли пройти все формальности и получить полагавшуюся комнату от государства.