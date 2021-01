Попавшему в рабство дворнику из Уфы собрали 650 тысяч рублей

История уфимского дворника, который год провел в рабстве, потрясла всю Россию

Юру подбросили в дом малютки еще в младенчестве. Он вырос в детском доме. У Юры третья группа инвалидности, связанная с нарушениями ментального развития (нарушения психического развития, при которых, прежде всего, страдает способность к социальному взаимодействию и поведению). Уфимский фотограф Роман Филиппов познакомился с Юрой в лагере для детей-инвалидов и рассказал историю о его нелегкой судьбе. По словам Филиппова, в лагере работала его мама, и они с братом частенько проводили там время. Спустя много лет, когда Юра уже работал дворником, им было суждено встретиться вновь. Тогда близкие фотографа решили помочь Юре и взять его «под свое крыло, потому что надо помогать нуждающимся». Родственников у Юры не было, и до того, как близкие Романа решили взяться ему помочь, он, с их слов, «был бомжом». Юре помогли пройти все формальности и получить полагавшуюся комнату от государства. Photo: Роман Филиппов У Юры оказалась очень непростая судьба. Роман рассказывает о том, что тот очень доверчивый, а вокруг одиноких людей часто появляются «негодяи, для которых нет ничего святого». Юра три раза дарил свою комнату «хорошим людям», но родственникам Романа удавалось в последний момент возвращать ее обратно. Однако мошенникам все же удалось уговорить Юру взять для них кредит более чем на полмиллиона рублей. Позже Юра попадет в рабство. Как он там оказался, неизвестно. Роман рассказывает, что Юру увезли в деревню и заставляли выполнять самую грязную работу, «оплачивая» труд едой. Кормили при этом плохо, и он похудел на 15 килограммов. Происходило это в Башкирии или за ее пределами - неизвестно. По словам Романа, Юра сбежал из плена после того, как его чуть не убили. Он пешком вернулся в Уфу и пришел вновь к родственникам Романа. Сейчас он снова работает дворником, пишет стихи и выращивает цветы. Долг Юры перед банками, по словам Романа, уже превысил 700 тысяч рублей. Чтобы привлечь внимание к истории Юры, Роман, будучи фотографом, организовал для него фотосессию и опубликовал снимки у себя на странице в Инстаграм. Там же он и рассказывает историю Юры. — Чуть больше банальной удачи, и он вполне [может] оказаться на настоящей обложке [журнала] GQ. Ведь его доброте и силе духа позавидует каждый, — написал Роман у себя на странице. История получила большой резонанс. Менее чем за сутки неравнодушные жители страны собрали необходимую сумму для погашения долга Юры. Роман Филиппов, рассказавший об этой истории, поблагодарил всех за поддержку и добавил, что денег для погашения долга теперь достаточно, а те, что останутся, он обещал потратить на улучшение жилищных условий Юры. — Друзья, вы просто Гендальфы какие-то! Это же магия, не иначе, — прокомментировал Роман счастливый финал этой истории.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter