Союз журналистов России выступил в поддержку башкирского СМИ

Союз журналистов России выступил в поддержку башкирского СМИ

Вчера, 20:08ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Союз журналистов России сделал заявление по поводу штрафа башкирскому СМИ UfaTime. Напомним, суд обязал издание выплатить 460 тысяч рублей за публикацию видео с избиением несовершеннолетнего без разрешения родителей.

Союз журналистов посчитал сумму штрафа несопоставимой с выявленными нарушениями.

Несмотря на то, что в опубликованном видео, журналисты не предприняли всех мер для сокрытия идентификации несовершеннолетнего, они действовали в интересах общества с целью защитить ребёнка. Материал вызвал резонанс и стал поводом для вмешательства прокуратуры в ситуацию с неадекватным поведением родителей, заявляет Союз.

Кроме того, данный штраф ставит под угрозу журналистов, которые могут остаться без работы.

Напомним, летом Ufatime опубликовал видео, где избивали ребёнка. По словам директора издания Романа Садыкбаева, в ролике были искажены голоса и невозможно было распознать несовершеннолетнего. Однако Роскоманздор выявил нарушения, потребовав от издания разрешения на публикацию от родителей. Отметим, что видео вызвало общественный резонанс и семьей заинтересовались правоохранительные органы.

На сторону СМИ встали коллеги и СПЧ Башкирии, члены которого написали обращение к руководителю регионального Роскомнадзора Александру Секнину. Он, в свою очередь, заявил журналистам, что комментировать решение суда не может.

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