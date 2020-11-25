Союз журналистов России выступил в поддержку башкирского СМИ

Несмотря на то, что в опубликованном видео, журналисты не предприняли всех мер для сокрытия идентификации несовершеннолетнего, они действовали в интересах общества с целью защитить ребёнка. Материал вызвал резонанс и стал поводом для вмешательства прокуратуры в ситуацию с неадекватным поведением родителей, заявляет Союз.