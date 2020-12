В Уфе начали установку скандально известного 6-метрового шумэкрана на «красной линии»

Несмотря на протесты жильцов, мэрия Уфы дала указание продолжать установку шумозащитного экрана, который устанавливается по решению суда по иску художницы, живущей в доме на «красной линии».

Накануне, 18 декабря, стало известно, что в Уфе продолжается установка шумозащитного экрана вокруг дома по Первомайской, 2. Работы продолжаются, несмотря на отчаянные протесты жильцов дома. Напомним, стоимость экрана превышает 3,5 млн рублей. Его устанавливают по решению Верховного суда Башкирии по иску художницы, проживающей в этом доме. При этом сама истица Елена Сафонова утверждает, что не настаивала на у4становке экрана, эта мера была одним из вариантов решения проблемы. В идеале она хотела бы, чтобы власти приняли решение о сокращении ширины проезжей части, которая возле ее дома составляет шесть полос, и высадке деревьев-крупномеров. Однако власти выбрали установку экрана. Елена опубликовала на своей странице в Фейсбуке обращение к другим жильцам дома, призвав их подать ей прошение с извинениями и, объединив усилия, добиваться сужения проезжей части и высадки деревьев. Другие жильцы с такой постановкой вопроса, судя по их комментариям в соцсетях, явно не согласны. Они не видят необходимости в принесении извинений Сафоновой, и считают нарушением установку шумэкрана без их согласия. Тем более, что речь идет о доме на «красной линии», напротив Парка Победы, куда постоянно приезжают гости Уфы. Теория большого шума. Мэрию Уфы подозревают в нецелевой растрате на 6-метровый забор Женщина сообщила, что уже подала жалобу в Еврорпейский суд по правам человека, а также обратилась в полицию с заявлением о нецелевом использовании средств неустановленными пока сотрудниками мэрии Уфы, принимавшими решение об установке дорогостоящего шумэкрана. Кстати, нынешний экран уже второй по счету. Высота его предшественника составляла три мета и со своей задачей шумопоглощения он не справился, поэтому был демонтирован. Его установки Елена также добивалась через Европейский суд по правам человека. Mkset подробно рассказывал об этой истории ранее.

