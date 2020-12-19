В Уфе начали установку скандально известного 6-метрового шумэкрана на «красной линии»

Напомним, стоимость экрана превышает 3,5 млн рублей. Его устанавливают по решению Верховного суда Башкирии по иску художницы, проживающей в этом доме. При этом сама истица Елена Сафонова утверждает, что не настаивала на у4становке экрана, эта мера была одним из вариантов решения проблемы. В идеале она хотела бы, чтобы власти приняли решение о сокращении ширины проезжей части, которая возле ее дома составляет шесть полос, и высадке деревьев-крупномеров. Однако власти выбрали установку экрана.