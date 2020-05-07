В Башкирии депутаты введут запрет на шум в дневное время

В Курултае Башкирии сообщили, что на пленарном заседании в мае планируют внести поправки в проект закона, который предусматривает штраф за проведение шумных работ. По информации пресс-службы правительства, за нарушение закона предусмотрены штрафы.

Сообщается, что ввести тихий час планируют в период с 13:00 до 15:00. В этот период нельзя шуметь и проводить ремонтные работы. По словам председателя Курултая Константина Толкачева, основная цель закона – защитить интересы пожилых граждан и детей, у которых в это время, как правило, дневной сон. Дети должны высыпаться.