Теория большого шума. Мэрию Уфы подозревают в нецелевой растрате на 6-метровый забор

Установка шумозащитного сооружения в центре Уфы, по последним данным, стала поводом для подачи в правоохранительные органы заявления о нецелевом расходовании средств чиновниками администрации Уфы.

Об этой истории много писали в конце прошлой недели. Сначала досталось уфимке Елене Сафоновой, с судебного иска которой, собственно, всё и началось. Потом, по мере развития ситуации и участия в ней известных спикеров, всё кардинально изменилось, и объектом нападок в соцсетях стала журналистка Елена Вавилова, привлекшая внимание СМИ к этой ситуации. Photo: Елена Вавилова Facebook.com Единственные (но далеко не последние по значимости!) участники истории, кого несправедливо обделили вниманием, — это чиновники, устанавливающие на бюджетные средства этот злополучный «шумэкран». Однако стоимость проекта, составляющая почти 3,5 млн рублей, согласитесь, все-таки не позволяет махнуть на неё рукой. Mkset решил разобраться в ситуации. «Спасите наши уши» Жители других районов Уфы наблюдают за событиями вокруг установки шумэкрана у дома по улице Первомайской, 2, как за увлекательным кино. Но тем, кого ситуация коснулась вплотную, не до смеха. Photo: zakupki.gov.ru Если ранее их дом со стороны улицы окружал невзрачный трехметровый серо-синий забор, то теперь его место может занять уже шестиметровое ограждение. Оно заслонит жильцам и солнце, и красивый вид на Парк Победы. Photo: Елена Вавилова Facebook.com Первой шум подняла журналистка Елена Вавилова, живущая неподалеку от скандального дома. Ко мне обратилась с просьбой о помощи местная жительница. Представляю, что чувствуют люди, которые рискуют лишиться солнечного света. Но проблема, на самом деле, касается не только их. Этот экран представляет реальную угрозу и для тех, кто переходит улицу, потому что заслоняет вид на проезжую часть, обрисовала ситуацию Елена Вавилова в беседе с корреспондентом Mkset. Экстренное собрание жильцов породило обращение против установки шумэкрана. Люди возмущалиись, что её не согласовали с жильцами. Под обращением собрано уже больше сотни подписей. Более 50% жителей старше 65 лет. Сейчас из-за пандемии они находятся на самоизоляции, и вид только глухой стены из окон будет способствовать развитию депрессивных состояний. Кроме того, ухудшается естественная вентиляция помещений, таков один из аргументов в пользу жильцов. Мания взаимного непонимания 52-летняя автор иска Елена Сафонова — довольно противоречивая натура. По профессии она художница. С одной стороны, избегает контактов со СМИ. С другой стороны, заметно: женщине все же приятно повышенное внимание к её персоне. Photo: Елена Вавилова Facebook.com После того, как история появилась в СМИ, Елена заявила, что не требовала непосредственно установки шумэкрана. При этом она часто произносит слово «мы», но не уточняет, кто же конкретно действует вместе с ней, помимо юриста. Изначально мы тремя домами несколько лет подавали коллективные жалобы в госорганы, чтобы устранили шум от дороги. Чиновники не реагировали, поэтому мы обратились в суд. В суде просили сузить дорогу вдоль трёх домов, а также посадить крупномеры. Вся улица Комарова после расширения занимает 4 полосы, и только возле наших трех домов она расширена до шести полос. <… > Просто администрация так насмерть билась, чтобы не устранять нарушения, что суд решил все её проблемы одним махом — установкой экрана. Если люди не хотят экран, то единственная замена, на которую я соглашусь, — сужение дороги и посадка крупномеров. <…> В наших квартирах грохот от дороги под 70 дБа, что запрещено действующим российским законодательством, пояснила свою позицию в соцсетях Елена. В подтверждение сказанного она выложила видеозапись своего обращения к президенту России Владимиру Путину, а затем — запись онлайн-приема, на котором она долго и подробно объясняет ситуацию заместителю прокурора Башкирии по нарушениям в сфере законодательства. «Кто здесь сумасшедший?». Варламов поддержал жительницу Уфы, чей дом обнесли столбами Известный блогер и урбанист Илья Варламов написал эмоциональный пост в защиту Елены и предъявил претензии её оппонентам. После этого журналистка Елена Вавилова стала получать угрозы от хейтеров. Между тем, как оказалось, не всё в этой истории так однозначно. Безумный максимум Конечно, за всю историю разнокалиберных судебных споров Сафоновой проигрышей у неё было больше, чем побед. Зато почти каждая победа сопровождалась широким резонансом. Так, установке прежнего «шумэкрана» в 2016 году предшествовало многократное хождение по местным судам — от районного до Европейского по правам человека. Последний счел обращение Сафоновой обоснованным и поддержал его. Photo: zakupki.gov.ru При этом воплощение решения суда в жизнь оказалось далеко от европейских стандартов. По меткому выражению самой Елены, появившийся возле дома забор был больше похож на ограду вокруг мусорных контейнеров. Его части дребезжали на ветру и грозили упасть на автомобили либо на прохожих. Смущала также стоимость сооружения, определенная по итогам тендера, — 1 млн 512 тысяч рублей. Photo: Facebook.com Как и ожидалось, толку от ограждения не было. Елена продолжила бомбить судебные и прочие инстанции. Поначалу она снова получала отказы, но когда к иску присоединились представители Роспотребнадзора, судьи сдались. Иск Сафоновой был удовлетворен частично — а именно в части установки шумозащитного экрана. Но и это судебное решение мэрия выполнять не спешила и скоро получила новый иск — о нарушении права на исполнение судебного акта в разумный срок. Суд решил, что администрация Уфы должна выплатить Сафоновой 60 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. После этого возле дома очень скоро появились шестиметровые столбы. Из текста судебного решения следует: на процессе представители мэрии в своё оправдание заявили, что уже объявили тендер на выполнение проекта будущего шумэкрана и его установку. Не исключено, что все-таки именно усердие юристов столичной администрации и их стремление избежать проигрыша и определили ход событий в суде, предположила в беседе с корреспондентом Mkset юрист Айгуль Фазлиуллина. На сайте госзакупкок к конкурсной документации приложен проект будущего ограждения, не вносящий большой ясности в его облик. В качестве основных материалов там названы металл и звукоотражающая трехслойная сэндвич-панель, призванные поглощать до 23 акустических децибел. Но как всё будет на самом деле, точно никто сказать не берется. Photo: zakupki.gov.ru Во всех комментариях представители мэрии уточняют: они занялись установкой шумэкрана, подчинившись решению суда. Вдоль жилого дома № 2 по улице Первомайской ведутся работы по установке шумозащитного экрана по решению Верховного суда Республики Башкортостан. Стоимость сооружения определена согласно разработанному проекту, отметил руководитель информационно-аналитического управления мэрии Марсель Байдавлетов. При этом если внимательно почитать судебное решение (есть в распоряжении редакции), выяснится, что Елена Сафонова действительно не настаивала на установке шумэкрана. Помимо него, в иске говорилось «об устранении нарушений действующего законодательства при расширении дороги, о сужении дороги по ул. Комарова, снижении уровня звука от автотранспорта, посадке крупномеров и кустов, переносе остановки общественного транспорта, пристрое лоджии к окнам квартиры, использовании дороги как пешеходной, восстановлении газона, срубленного дерева и посадке кустов, газона, переносе пешеходной дорожки, светофора, прекращении рубки деревьев, переносе кабельной линии» и т. д.» Photo: Дмитрий Колпаков Facebook.com Истица поясняет, что такое перечисление было неслучайным. Это была своего рода юридическая уловка. Теперь Сафонова готова пойти на так называемое эвентуальное мировое соглашение с чиновниками мэрии — то есть отказаться от требований установить экран в обмен на сужение дороги и посадку крупномеров. Серию публикаций в СМИ с претензиями в её адрес, а также собрания протестующих соседей она расценивает как травлю против неё, организованную ответчиками. Много шума и — ничего Директор ОЖХ Орджоникидзевского района Уфы Артур Шагаргазин, на территории которого расположен дом по улице Первомайской, 2, в соцсетях на все расспросы дипломатично поясняет, что он с коллегами очень уважает Елену Анатольевну Сафонову. В правительстве республики на эту историю официально пока никак не отреагировали. Mkset предложил высказать свое мнение экспертам. Мне кажется, я помню эту женщину. Еще когда я работал в мэрии, она судилась по поводу обрезки деревьев во дворе. Её упрямство достойно уважения, но с её требованиями лично я не могу согласиться. По ситуации на сегодня сажать там крупномеры негде — тротуар маленький. Насколько я знаю, лучше всего шум нейтрализуют хвойные деревья, но приживутся ли они там в условиях загазованности — это тоже большой вопрос. Решение установить экран, видимо, было принято специалистами мэрии по остаточному принципу. — лишь бы она отстала, высказался Владимир Дмитрюк, работавший первым вице-мэром Уфы по вопросам ЖКХ с 2010 по 2014 годы. Он удивился, что при принятии решения об установке уродливого шумэкрана на «красной линии», напротив Парка Победы, не были учтены архитектурные решения. Почему отмалчивается Главархитектура? Это же их зона ответственности!.. Если все участники этой истории считают себя патриотами города, они должна понимать: появление в этом месте страшного забора повлечет еще бОльшие проблемы и репутационные потери для Уфы. Оптимальным выходом из ситуации могла бы стать помощь специалистов мэрии в продаже квартиры Сафоновой и переселении её в другой — уютный и зеленый район города, дополнил бывший чиновник. Общественник и эксперт по пространственному развитию Рустем Шайахметов также считает, что мэрия предстает в этой истории не в лучшем свете. Если у человека в квартире шум, превышающий нормативы из-за дороги, то обязанность города — принять меры, снижающие уровень шума. Но нельзя при этом нарушать другие обязательные требования, включая освещенность в квартирах. Фактически администрация Уфы своими действиями стравливает горожан между собой. Я понимаю, что возникла сложная ситуация, но ведь власть должна уметь путем общения с гражданами находить компромиссы. Может быть, установка окон с повышенной шумозащитой могла бы стать выходом из ситуации. В любом случае это стоило бы дешевле, чем шумэкран. Сужать дорогу — тоже не вариант при нынешнем дорожном траффике. Но продумать вопрос комфортного проживания людей в прилегающих к этой улице домах вполне реально, уверен Рустем Шайахметов. Председатель регионального общественного движения «Союз домовых комитетов РБ «Башдомком» Арсен Нуриджанов высказался еще более категорично. Я считаю, что это системная недоработка. Не понимаю, как можно было принять решение об установке экрана без общественных слушаний. С одной стороны, мы видим проявление потребительского экстремизма этой истицей, а с другой стороны — явные просчеты чиновников. Допустим, кто-то хочет сузить дорогу и посадить деревья — для этого инициируется проведение публичных слушаний с участием жильцов не только этого дома, но и других, ведь это коснется в той или иной степени всех, поделился мнением общественник. По его словам, оба угловых здания — № 1 и 2 — в начале улицы Первомайской, по замыслу архитектора, являлись входной группой для всей улицы, на них имеется красивая облицовка. Видеть там уродливый шумэкран невыносимо. По мнению Нуриджанова, имеет место явная недоработка администрации Орджоникидзевского района Уфы, на территории которого расположен дом. В целом история с шумэкраном — это экзамен для чиновников на отношение к городу. Компромиссы с истицей или вообще не искали, или не смогли должным образом выстроить диалог. В любом случае даже после штрафа за неисполнение решения мэрия не должна была ставить этот шумэкран. Суд тоже не до конца выполнил свою функцию. Он признал за Сафоновой право на тишину, а в детали исполнения решения не вник. Протесты жильцов уже начались. В итоге решение об установке экрана с высокой долей вероятности отменят. Останется напрасно выполненная работа и напрасно потраченные бюджетные миллионы. И никто за это не ответит, подчеркнул Арсен Нуриджанов. …Тем временем Елена Сафонова уже заявила о новом обращении в Европейский суд по правам человека. Еще она известила через соцсети, что подала в правоохранительные органы заявление на мэрию. По моему заявлению администрацией занимается ОБЭП, изучают нецелевое расходование бюджетных средств.Бесконечно и бесконтрольно строить помойные заборы у нашего дома - ставить-сносить-ставить-сносить - можно за свои деньги, а не за бюджетные… Единственная альтернатива забору — это сужение дороги и посадка крупномеров, я это пыталась донести, такой комментарий опубликован ею на странице в Фейсбуке. По данным Mkset, заявление, о котором сообщила Сафонова, действительно существует, работа по нему начата, хотя перспективы туманны. Кстати Похожие судебные истории с разными результатами в Уфе уже были. Уже много лет «воюет» с коммерсантами и чиновниками уфимка Ирина Маврина, живущая над пивным баром на улице Ленина в районе Центрального рынка. Она судилась с предпринимателями, которые провели через её балкон вытяжку для дыма из кальянной. Помимо этого, женщина страдала во время дождя, когда металлический короб над входной группой превращался в гулкий барабан. В списке её претензий есть и другие. Добиться правды Ирина пока не смогла. Более резонансным и результативным стал протест жильцов домов по улице Зорге против строительства высотки в их дворе. После целой череды акций, включая одиночные пикеты на Красной площади в Москве и стояние на коленях перед уфимской мэрией, протест был услышан властями. В итоге решение о строительстве высотки было отозвано.

