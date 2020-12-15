Теория большого шума. Мэрию Уфы подозревают в нецелевой растрате на 6-метровый забор

Мне кажется, я помню эту женщину. Еще когда я работал в мэрии, она судилась по поводу обрезки деревьев во дворе. Её упрямство достойно уважения, но с её требованиями лично я не могу согласиться. По ситуации на сегодня сажать там крупномеры негде — тротуар маленький. Насколько я знаю, лучше всего шум нейтрализуют хвойные деревья, но приживутся ли они там в условиях загазованности — это тоже большой вопрос. Решение установить экран, видимо, было принято специалистами мэрии по остаточному принципу. — лишь бы она отстала, высказался Владимир Дмитрюк, работавший первым вице-мэром Уфы по вопросам ЖКХ с 2010 по 2014 годы.