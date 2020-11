В России будут по-новому выплачивать больничные и пособия по материнству

Правительство РФ вводит новый порядок выплаты больничных и пособий по материнству, напрямую из Фонда социального страхования, а не через работодателя.

Согласно заявлению премьер-министра Михаила Мишустина, Правительство РФ вводит новый порядок выплаты больничных и пособий по материнству. В частности, они будут выплачиваться напрямую из Фонда социального страхования, а не через работодателя. С 2022 года такую практику предполагается распространить на всю страну, кроме того пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам будут оформляться автоматически на основании электронного листка нетрудоспособности, никаких заявлений писать будет не нужно. Михаил Мишустин отметил, что в некоторых регионах страны эта система работает в пилотном режиме и уже хорошо себя зарекомендовала. Напомним, процесс перехода начался еще в 2012 году. Заэто время на новую систему перешли 77 из 85 регионов страны. Со 2 июля текущего года пилотный проект был запущен и в Башкирии.

