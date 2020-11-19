В России будут по-новому выплачивать больничные и пособия по материнству

Михаил Мишустин отметил, что в некоторых регионах страны эта система работает в пилотном режиме и уже хорошо себя зарекомендовала. Напомним, процесс перехода начался еще в 2012 году. Заэто время на новую систему перешли 77 из 85 регионов страны. Со 2 июля текущего года пилотный проект был запущен и в Башкирии.