За лучший ледовый городок в Башкирии подарят полмиллиона рублей

В правительстве региона сообщили, что за лучщий новогодний городок победителя ждет подарок в размере 500 тысяч рублей.

Оценивать работы предстоит местным муниципалитетам, которые будут должны выбрать самый лучший на своей территории городок и представить его на конкурс.

Комиссия будет принимать во внимание при оценке также, как оформлена елка и насколько качественны ледяные скульптуры. В конкурсе две категории – село и город.