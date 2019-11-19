За лучший ледовый городок в Башкирии подарят полмиллиона рублей
Сегодня, 11:08ОбществоАлия ФатхиеваФото: Mkset.ru
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Власти республикаи обьявили о старте конкурса «Лучший новогодний городок».
В правительстве региона сообщили, что за лучщий новогодний городок победителя ждет подарок в размере 500 тысяч рублей.
Оценивать работы предстоит местным муниципалитетам, которые будут должны выбрать самый лучший на своей территории городок и представить его на конкурс.
Комиссия будет принимать во внимание при оценке также, как оформлена елка и насколько качественны ледяные скульптуры. В конкурсе две категории – село и город.
Начало конкурса запланировано на 10 декабря, его итоги подведут 19-го. За первое место положен приз в размере 500 тысяч рублей, за второе – 200 тысяч, за третье – 150 тысяч.
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