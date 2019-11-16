Новый год к нам мчится: В Уфе установили первую елку

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Символ главного праздника установили в микрорайоне Затон.
Главный народный праздник Новый год становится все ближе. Уфимские магазины уже давно стали по-тихоньку украшать новогодними игрушками, гирляндами. На днях в Уфе установили первую новогоднюю елку. Об этом сообщает «ГТРК-Башкортостан». 27-метровый символ Нового года установлен в парке «Волна» в микрорайоне Затон.
Что касается новогодних каникул, имейте в виду: они продлятся с 1 по 8 января. 31 декабря – рабочий день. После гуляний на работу выходим 9 января следующего 2020 года.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей