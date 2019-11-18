В Башкирии в Новый год надеются отвадить население от алкоголя культурной программой

Сегодня, 18 ноября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров обратил внимание присутствующих на то, что необходимо как следует подготовиться к новогодним праздникам.

В первую очередь, речь идет о праздничном украшении городов и сел, этот вопрос находится в зоне личной ответственности глав муниципалитетов, подробнее он будет обсуждать на оперативном совещании на следующей неделе.

- Мы хотим особые случаи в Уфе и других крупных городах, - отметил Радий Хабиров, имея в виду новогоднее убранство улиц и площадей. - Но и остальные тоже должны постараться.

Не менее важным является также культурная и спортивная программа на Новый год, которую власти рассматривают как альтернативу затяжному алкогольному возлиянию. Задание представить насыщенную программу развлечений на десять дней получила министр культуры РБ Амина Шафикова.

Отдельный акцент Радий Хабиров сделал на новогодних мероприятиях с участием детей-инвалидов в городах и районах. Он поручил главам муниципалитетов лично принять в них участие и пообщаться теснее с родителями детей, вникнув в их проблемы.

- Подготовьте нормальные подарки, чтобы там было не две конфетки, не позорьтесь, - сказал Радий Хабиров.

- Если вы испытываете проблемы со средствами, обратитесь к правительству, вам помогут.