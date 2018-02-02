Пропавшие миллионы: в Башкирии фирма недоремонтировала мост и обанкротилась

Цена госконтракта – 48 миллионов 200 тысяч рублей, победитель аукциона находится в стадии банкротства.

ГКУ «Управление дорожного хозяйства» РБ в мае 2016 года объявило электронный аукцион на право заключения государственного контракта по ремонту моста через реку Дема на 34,997 км автодороги «Уфа – Чишмы» в Чишминском районе Башкирии. Начальная цена контракта была 66 млн 787,05 тыс руб. Победителем признали ООО «Группа «Вертикаль», компания предложила выполнить работы за 48 млн 200 тыс руб. Мост находится возле села Кара-Якупово Чишминского района. В том же 2016 году там и начали реконструкцию моста через реку Дема.

Казалось бы, бюджет сэкономил более18 миллионов рублей, и этому стоит только порадоваться. Но наш внештатный корреспондент Аман Гюрзаев так не считает. Он сделал несколько снимков отремонтированного моста. И вот что увидел.

- Некоторое время на мосту было установлено реверсивное движение с помощью светофора, так как одна полоса была закрыта для проведения работ. Вот эти блоки стояли на проезжей части и выполняли функцию ограждения зоны проведения работ.

На данный момент работы не выполняются, рабочих там нет, оборудование и инструменты какие-либо отсутствуют.

Видно, что новые отбойники установлены не до конца. Стойки стоят, отбойников на них нет.

Также видны некрашеные основания для стоек. Вот эти основания по технологии должны заливаться бетоном.

А по краю положено устанавливать ограждения (перила), то есть между перилами и отбойниками должна быть пешеходная дорожка.

Видно, что торчат металлические тумбы, на которых крепятся перила.

На этих снимках зафиксировано грубое повреждение дорожного полотна. Видно, что торчит железный торец уголка или же швеллера. Вероятно, это часть конструкции гибкого шва надмостной надстройки.

Если ехать со стороны Уфы в направлении Чишмов на низкопрофильной резине и наехать колесом на эту железяку, то вполне возможно, что колесо порвется.

На этих снимках - противоположная сторона моста, которую даже не успели начать демонтировать.

Здесь видно, что перила закреплены по краю, а вот полотно требует ремонта. Видно даже арматуру, которая должна быть залита бетоном.

Стойки должны крепиться с помощью болтов, но строители сделали прихватки с помощью сварки, а болты не закрутили. На некоторых стойках болты закручены, но почему-то стойки приварены сваркой. Это нарушение технологий по монтажу дорожных построек.

Это начало моста, если ехать со стороны Чишмов в Уфу. Видно, что одна из полос находится ниже другой на 5-7 см. Наверное, был сделан срез дорожного полотна для укладки нового асфальта, но теперь всё запущено и заброшено.

На самом деле это очень опасно для жизни и здоровья человека. То есть при обильном снегопаде снег с моста не убирают, а просто проталкивают снегоуборочной техникой. А тут еще и блоки стоят, от которых любой водитель будет держаться подальше. Сугробы вынуждают водителей смещаться в сторону центра проезжей части, а там грубый срез, от которого либо покрышка порвется, либо произойдет занос автомобиля.

Высота дорожного среза - размером с ладонь.

Это штырь, который торчит в сторону проезжей части.

Фото: Аман Батыргареев

Стоит задаться вопросом, как на такую ситуацию реагируют в ГИБДД, ведь по этому мосту за весь день проезжают автобусы по маршруту «Чишмы – Уфа – Чишмы». Каждые полчаса отправляется автобус с людьми, то есть в день туда и обратно проходит около 20 автобусов.