Красноусольский стрелок прошел Соло на полиграфе: эксклюзив Mkset

Редакция Медиакорсети запустила новый эксклюзивный проект - Соло на полиграфе. В нем мы будем задавать неудобные вопросы, а специалист-полиграфолог скажет, соврал человек или сказал правду. Первым героем нашего видеопроекта стал Фарит Сафин, который стрелял по машине главы Гафурийского района Башкирии.