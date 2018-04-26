Красноусольский стрелок прошел Соло на полиграфе: эксклюзив Mkset

Красноусольский стрелок прошел Соло на полиграфе: эксклюзив MksetВидео
Сегодня, 12:29Марат Гареев
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Новый проект Медиакорсети позволяет найти ответы на те вопросы, которые раньше оставались без ответа.
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Видео: Марат Гареев, mkset.ru
Сюжеты: Видео
Редакция Медиакорсети запустила новый эксклюзивный проект - Соло на полиграфе. В нем мы будем задавать неудобные вопросы, а специалист-полиграфолог скажет, соврал человек или сказал правду. Первым героем нашего видеопроекта стал Фарит Сафин, который стрелял по машине главы Гафурийского района Башкирии.
Планировал ли он убивать? Тщательно ли он готовился к расстрелу? Выпил ли он для храбрости? Смотрите в новом проекте МедиаКорСети «Соло на полиграфе».
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