В Башкирии в деревне Марс дорога после ливня превратилась в неземное месиво

Тревожная информация появилась в соцсетях, ее разместили жители деревни Марс Кушнаренковского района Башкирии. По их словам, подкрепленным фотофактом, после недавнего дождя дорога в деревне превратилась в грязное болото, таким образом деревня Марс оказалась практически отрезана от остального мира.

- Асфальт не кладут и даже с дорогой ничего не хотят делать. Какой-то деятель ходит по 100 рублей с каждого дома собирает на ремонт дороги якобы c администрации, это по-моему какой-то беспредел? Скорую помощь вызывают, не доезжает, было уже несколько случаев. Не то, что ездить, ходить негде. И так из года в год, хотя я уверен, деньги бюджет выделяет, - сообщается в посте, размещенном в группе ЧС Уфа.