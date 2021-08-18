Выбросившую из окна роддома чужого ребенка жительницу Башкирии взяли под арест

Выбросившую из окна роддома чужого ребенка жительницу Башкирии взяли под арест
Выбросившую из окна роддома чужого ребенка жительницу Башкирии взяли под арест
Вчера, 17:39ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
29-летнюю женщину заключили под стражу на два месяца.

Следственный комитет Башкирии сообщает о результатах выездного заседания суда женщине, которую обвиняют в убийстве малолетнего. Она будет заключена под стражу на два месяца. Попадет в следственный изолятор женщина не сразу, а после того, как ей будет оказана необходимая медицинская помощь – женщине несколько дней назад было проведено кесарево сечение.

Постановление о привлечении женщины в качестве обвиняемой уже вынесено. так же сообщается, что следователи изъяли все необходимые медицинские документы. Еще предстоит провести комплекс экспертных исследований, среди которых и психолого-психиатрическая экспертиза в отношении фигурантки дела.

Помимо этого до сих пор ведутся допросы свидетелей жуткой трагедии, а также устанавливаются причины и условия, которые могли способствовать произошедшему.

Напомним, вечером 16 август одна из рожениц родильного отделения Стерлитамакской клинической больницы №1 выбросила из окна палаты на третьем этаже новорожденного ребенка своей соседки по палате. Ребенок скончался на месте не смотря на попытки врачей-реаниматологов оказать помощь. В скором времени стало известно, что женщина, которая выкинула ребенка из окна, выписалась из психоневрологического диспансера за сутки до родов в удовлетворительном состоянии.

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