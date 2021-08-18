Выбросившую из окна роддома чужого ребенка жительницу Башкирии взяли под арест

Следственный комитет Башкирии сообщает о результатах выездного заседания суда женщине, которую обвиняют в убийстве малолетнего. Она будет заключена под стражу на два месяца. Попадет в следственный изолятор женщина не сразу, а после того, как ей будет оказана необходимая медицинская помощь – женщине несколько дней назад было проведено кесарево сечение.