Выбросившую из окна роддома чужого ребенка жительницу Башкирии взяли под арест

Следственный комитет Башкирии сообщает о результатах выездного заседания суда женщине, которую обвиняют в убийстве малолетнего. Она будет заключена под стражу на два месяца. Попадет в следственный изолятор женщина не сразу, а после того, как ей будет оказана необходимая медицинская помощь – женщине несколько дней назад было проведено кесарево сечение.
Постановление о привлечении женщины в качестве обвиняемой уже вынесено. так же сообщается, что следователи изъяли все необходимые медицинские документы. Еще предстоит провести комплекс экспертных исследований, среди которых и психолого-психиатрическая экспертиза в отношении фигурантки дела.
Помимо этого до сих пор ведутся допросы свидетелей жуткой трагедии, а также устанавливаются причины и условия, которые могли способствовать произошедшему.
Напомним, вечером 16 август одна из рожениц родильного отделения Стерлитамакской клинической больницы №1 выбросила из окна палаты на третьем этаже новорожденного ребенка своей соседки по палате. Ребенок скончался на месте не смотря на попытки врачей-реаниматологов оказать помощь. В скором времени стало известно, что женщина, которая выкинула ребенка из окна, выписалась из психоневрологического диспансера за сутки до родов в удовлетворительном состоянии.