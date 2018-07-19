Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
Активисты «Башкорт» и «Берзэмлек» вышли на пикеты в защиту родных языков
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыБолеем за наших
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
09w4emwziva

Активисты «Башкорт» и «Берзэмлек» вышли на пикеты в защиту родных языков

Сегодня, 16:51ОбществоЗиля АскероваФото: Вконтакте
Читайте
также
8 лет за неудавшийся поцелуй: Как в Башкирии парня осудили без особых улик
«Мусорная революция» в Уфе: платить, видимо, скоро будем еще больше
Онкобольная из Уфы, лишенная квартиры, ищет правду в Генпрокуратуре