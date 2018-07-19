Активисты «Башкорт» и «Берзэмлек» вышли на пикеты в защиту родных языков
Сегодня, 16:51ОбществоЗиля АскероваФото: Вконтакте
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Серия одиночных пикетов состоялась в Башкирии в рамках единой акции протеста «Нет - закону против родных зыков!»
Сюжеты: Башкирский в школах - за или против, Фотофакт
Данная акция сегодня, 19 июля, проводится и в других национальных субъектах России против принимаемого в Государственной Думе законопроекта, по которому из обязательной школьной программы предмет "Родной язык" должен быть изъят и переведен в факультативную часть.
- Мы, башкирская общественность, против данного законопроекта и требуем от депутатов Государственной Думы, и в первую очередь от депутатов от Республики Башкортостан, отклонить этот вредный и явно дискриминационный в отношении народов РФ закон, - сообщили активисты БОО «Башкорт» в социальных сетях.
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