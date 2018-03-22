Конгресс башкирского народа и Башкорт примут участие на выборах в Курултай

Первым пунктом в повестке был обозначен вопрос участия на выборах в Курултай, в Горсоветы и муниципалитеты районов. Участники собрания единогласно приняли решение, что Конгресс башкирского народа выдвинет своих кандидатов.

В йыйыне принимали участие активисты других башкирских общественных организаций. Руслан Габбасов из Башкорт заявил, что их организация также будет участвовать на выборах. При этом ни одна из перечисленных организаций не назвала конкретного кандидата.