В Башкирии за неделю самоизоляции из-за коронавируса подорожала гречка

По данным Башстата, в республике выросли цены не некоторые продукты. Традиционно рост наметился на сахар, который подорожал на 16,6%, а также на гречневую крупу, выросшую в цене на 13,8%.

Подорожание также коснулось лука – 28,4%, чеснока – 7,7%, помидоры, свекла, морковь подорожали в среднем от 5 до 13%, выросла в цене на 13,1% также и картошка.

Подорожание коснулось целой группы круп и макаронных изделий. К примеру, пшеничная мука, горох, фасоль, подорожали в среднем на 3%. Рост отметился также на рис, яйца, оливковое и подсолнечное масло, мясо, печень консервы – до 3%.