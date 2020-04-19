Успеть за 90 минут: в Башкирии ужесточат правила выхода на работу

Вопрос передвижения по городу во время ужесточения режима самоизоляции обсудили сегодня, 19 апреля, на ежедневном брифинге министерства здравоохранения республики.

Напомним, что с 20 апреля на работу можно будет ходить только в том случае, если у гражданина есть соответствующая справка, а организация, в которой работает человек, не приостановила свою деятельность и имеет на это разрешение. При этом справка обязательно должна быть нового, а не старого образца. Последние будут считаться недействительными.

Образец справки есть на портале doroga02 и на сайте госкомитета РБ по предпринимательству.

При этом пропуск будет действовать в рабочие дни в период за 90 минут до начала работы и после нее. Режим прописан будет в пропуске. Выдается он исключительно для поездок на работу. Плавающий график, в случае, если таковой есть, будет учитываться в справке.

«В магазин с ним нельзя. Контроль будет строгий», - прокомментировала председатель госкомитета по предпринимательству Римма Бойцова.

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