В Башкирии сотрудники полиции задержали двоих детей за нарушение самоизоляции

В сети появилось видео, где двое сотрудников полиции на улице ведут двоих несовершеннолетних детей в служебную машину. По словам очевидцев, видео было снято вечером 16 апреля в Нефтекамске. Дети кричали на всю улицу, чем привлекли внимание жителей стоящего рядом жилого дома.

На видео происходящее выглядит немного жутко: дети кричат и пытаются вырваться. Их, как преступников, удерживают сотрудники полиции. В пресс-службе МВД Башкирии рассказали, что в этот вечер происходило в Нефтекамске на самом деле.

По имеющимся данным, около 19.00, когда детям в соответствии с Указом Главы РБ в период самоизоляции находиться на улице запрещено, совместная группа патрулирования в составе полицейских, представителей администрации города Нефтекамска и дружинников на перекрестке проспекта Юбилейный и улицы Строителей обнаружила двух детей: девочку 13 лет и ее 7-летнего брата. Дети шли без сопровождения взрослых. По словам девочки, их родители уехали в соседний регион, оставив их одних. Тогда дети отправились на такси к своей родственнице. Однако таксист не довез до нужного адреса. Иных данных школьники назвать не смогли.