Индекс самоизоляции уфимцев снизился

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Согласно сервису Яндекс.Карты, на сегодняшнее утро он составил 3,8 балла.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
В Уфе посчитали индекс самоизоляции жителей города. На сегодняшнее утро он заметно упал – на 1,2 балла, в целом, составив 3,8 баллов. Это говорит о том, что уфимцы стали выходить на улицу реже, чем в пятницу. Вероятно, это также связано с дождливой погодой.
Напомним, Глава РБ Радий Хабиров сообщил об ужесточении ограничительных мер с понедельника. Сотрудникам работающих организаций и предприятий придется получить новые пропуска, а вход в маршрутки и такси ограничат, если у вас не будет масок и перчаток.
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