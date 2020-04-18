Индекс самоизоляции уфимцев снизился

В Уфе посчитали индекс самоизоляции жителей города. На сегодняшнее утро он заметно упал – на 1,2 балла, в целом, составив 3,8 баллов. Это говорит о том, что уфимцы стали выходить на улицу реже, чем в пятницу. Вероятно, это также связано с дождливой погодой.