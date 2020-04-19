На самоизоляции под солнцем: в Башкирии синоптики обещают теплую погоду

Несмотря на это, специалисты Башгидромета сообщают также о кратковременных осадках – дожде и снеге. Температура днем составит до +11 градусов.

Сегодня, 19 апреля, потеплеет вплоть до +15. А уже к 21 апреля синоптики обещают тепло до +20.