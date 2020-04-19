На самоизоляции под солнцем: в Башкирии синоптики обещают теплую погоду
19 апреля, 11:13ОбществоНадежда ВалитоваФото: Артур Салимов./ Mkset.ru
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Согласно прогнозам Башгидромета, в регионе значительно потеплеет на следующей неделе.
Несмотря на это, специалисты Башгидромета сообщают также о кратковременных осадках – дожде и снеге. Температура днем составит до +11 градусов.
Сегодня, 19 апреля, потеплеет вплоть до +15. А уже к 21 апреля синоптики обещают тепло до +20.
Мы также напомним, что, несмотря на солнечную погоду, в республике по-прежнему действует режим полной самоизоляции.
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