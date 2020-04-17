В Башкирии неделя «жесткой самоизоляции» начнется с дождей
17 апреля, 12:18ОбществоНадежда ВалитоваФото: Артур Салимов./ Mkset.ru
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Как сообщают синоптики, в республике изменится погода уже на следующей неделе.
Уже завтра, 18 апреля, в республику придут дожди. Кратковременные осадки будут и днем.
Значительно потеплеет к 21 апреля – до +14 и +17 градусов. Специалисты предупреждают, что никакая солнечная погода не должна помешать режиму самоизоляции в республики.
Глава региона Радий Хабиров уже заявил, что штрафовать будут всех, кто нарушит режим и выйдет из дома без какой-либо необходимости.
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