В Башкирии неделя «жесткой самоизоляции» начнется с дождей

Уже завтра, 18 апреля, в республику придут дожди. Кратковременные осадки будут и днем.

Значительно потеплеет к 21 апреля – до +14 и +17 градусов. Специалисты предупреждают, что никакая солнечная погода не должна помешать режиму самоизоляции в республики.