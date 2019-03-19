Радий Хабиров - работникам ЖКХ: Зиму мы прошли достойно и без коллапсов

Радий Хабиров поблагодарил работников за их труд и признался, что всегда довольно жестко критикует руководителей города, отвечающих за чистоту Уфы и ее благоустройство.

- Мои коллеги знают, что я довольно жёстко критикую руководителей города, министерства жилищно-коммунального хозяйства. Но у вас такая работа. Вами делается огромный объём работы, но всё равно наши жители хотят большего, потому что мы живём в XXI веке.

У нашей управленческой команды существует такая идея фикс, что наши города, посёлки, территории должны быть очень чистыми. Поэтому нами было принято решение о возрождении субботников.

Мы прошли с вами зиму. Так сложилось за определённые годы работы, наверное, ввиду прежде всего нехватки материальных, финансовых ресурсов, что жители высказывали очень много слов недовольства за содержание города в зимний период. Как-то я уже сказал, что вопрос уборки снега в Уфе превратился в политическую проблему, и наши жители всегда очень эмоционально на это реагировали.

Зиму, тяжёлую, насыщенную снегопадами, вы прошли очень достойно, не допустили никаких коллапсов. Город работал, функционировал. Поэтому, конечно, сегодня хочу вас за это поблагодарить, - заявил Хабиров.

Также Хабиров вручил награды отличившимся работникам.

Продолжая речь об успешно пережитой зиме без снежных коллапсов, врио признался,что ему не раз писали друзья-уфимцы "с просьбой остановить Ульфата Мансуровича" (мэра Уфы):

- Мне уже мои друзья-уфимцы писали: «Остановите Ульфата Мансуровича, он дороги скребёт до асфальта, оставьте нам немного снега». Поэтому с задачей вы справились, - отметил Хабиров.