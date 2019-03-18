Хабиров о визите Исаева в Сибай: «Пусть не лезут с гриппозными носами»

Сегодня, 18 марта, на оперативном совещании в правительстве Башкирии врио главы републики Радий Хабиров прокомментировал визит в Сибай московского политолога и блогера Никиты Исаева, состоявшийся в минувшие выходные.

- Не прекращаются попытки различных политологов, которые якобы выступают в защиту сибайцев, а на самом деле приезжают попиариться за счет наших проблем, - отметил Радий Хабиров. - Я еще удивлен, что с ним так мягко обошлись, а не вываляли в перьях после того, что он написал о жителях города в соцсетях. Надо прекращать всю эту историю. Пусть все эти политологи не лезут со своими гриппозными носами к нам!

Напомним, в минувшую субботу в Сибае на улице произошел конфликт между приезжим блогером Никитой Исаевым и жителями Сибая. Политолог попытался пообщаться с жителями санитарной зоны, но в процессе общения завязался конфликт. В итоге политолога осыпали мукой, после чего он ретировался вместе с сопровождавшими его общественниками.

На совещании было сказано, что ситуация на карьере стала постепенно улучшаться - по крайней мере, за минувшую неделю из семи дней в городе только один раз было зафиксировано превышение ПДК.