Радий Хабиров рассказал о строительстве в Евпатории санатория для Башкирии

Накануне, 15 марта, в Симферополе врио главы Башкирии Радий Хабиров принял участие в торжествах, посвящённых пятой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Подробности рассказало агентство «Башинформ».

Радий Хабиров прошёл в праздничном шествии по улицам города вместе с делегацией Госдумы и жителями Крыма, а затем принял участие в торжественном митинге и совместном заседании Госдумы и Госсовета Крыма, посвященном пятилетию «Крымской весны».

Позднее, общаясь с журналистами, Радий Хабиров подчеркнул, что у Башкирии сложились прекрасные отношения с Крымом.

- С момента вхождения Крыма в состав Российской Федерации, мы, Республика Башкортостан, начали формировать шефскую помощь. У нас уже появились родные города, районы, и эта связь развивается дальше. Сейчас Крым и Башкортостан, хоть и находятся далеко друг от друга — это братские республики, - сказал Радий Хабиров. - Я очень признателен главе Крыма за то, что он поддержал нас в тяжёлую минуту. Вы знаете, что 500 детей из Сибая он забрал к себе на санаторно-курортное лечение. Кстати, в эти дни здесь находятся 250 сибайских детей. Так что это настоящие братские отношения, настоящая мужская дружба. Поэтому мы и приехали сюда, чтобы разделить радость крымчан.

Руководитель Башкирии также рассказал о проекте строительства санатория для жителей Башкирии в Крыму.