Радий Хабиров попросил пользователей соцсетей присылать фотографии с ямами

Радий Хабиров в социальной сети Вконтакте написал пост о состоянии дорог в Уфе. Ему не понравилась работа мобильного приложения по ямочному ремонту.

- Водители, оставляющие колеса в колдобинах, ругают нас абсолютно по делу. Посмотрел в уфимской мэрии мобильное приложение. Работает оно, надо признать, – плохо. Интерфейс сложный. Через него прошло 3600 ям, а в ряде других регионов эти цифры на порядок больше, - высказался он по этому поводу.

По его словам, айтишники дорабатывают приложение. За это время он решил проверить приложение самостоятельно. Врио главы Башкирии попросил присылать пользователей соцсетей присылать фотографии ям на дорогах Уфы прямо под его постом. Главное условие – поставить точную геолокацию.

- В результате я увижу, насколько готова наша административная система устранять ямы на дорогах по запросам граждан. А иначе, как по запросам – и быть не должно, - написал он.

За два часа под постом Радия Хабирова появилось большое количество комментариев. Ползователи соцсетей пишут о проблемах с дорогами во многих участках дорог республики.